Uno de los principales desafíos de las mujeres para llegar y mantenerse en los altos niveles directivos de las empresas en México es el agotamiento o burnout un factor que se acentuó en el 2025.

En el estudio “Mujeres de la Alta Dirección en México 2026”, elaborado por la consultoría KPMG, se explicó que en una encuesta las directivas aseguraron que el segundo desafío es que el talento femenino no se considera como sucesor en posiciones de alta dirección.

En tercer lugar, está la desigualdad de oportunidades para participar en iniciativas de alto impacto, le sigue la cultura de competencia externa, luego la desalineación entre las expectativas del puesto directivo y el desempeño de los equipos de trabajo.

La socia de Asesoría en Capital Humano y Gestión del Talento de KPMG México, Olivia Segura, explicó que las mujeres consideran como factores cruciales para el éxito a futuro de su labor la actualización y desarrollo de competencias, el balance entre vida y trabajo.

Lee también Solo 4% de mujeres vive con igualdad jurídica plena; Banco Mundial alerta brechas en aplicación de leyes

Le siguen la confianza personal y disposición ante nuevos desafíos, contar con una red de apoyo dentro de la organización, así como tener un cambio cultural en la sociedad sobre el papel de la mujer en los , así como esquemas flexibles de trabajo.

Teletrabajo, una herramienta de inclusión

Las mujeres en puestos de alta dirección consideran que el modelo de trabajo a distancia es una herramienta que permite incluir a más mujeres en el sector laboral, por lo que piensan en mantener o implementar modelos de trabajo híbrido que combinen labor presencial y a distancia.

se explicó que el 70% de las directoras de empresas encuestadas consideran que sí mantendrán modelos de teletrabajo combinado con presencialidad.

El 49% dijo que el enfoque que le darán será mayormente presencial, es decir, más de tres días en la oficina y el resto a distancia. En tanto que 21% dijo que serán 3 días de trabajo en casa.

Un 26% de las directivas dijo que no tienen esquemas así y que no hay planes de hacerlo, pero 4% dijo que sí tienen planes para implementar teletrabajo, a pesar de que actualmente todo es presencial.

Lee también “Mujer, indispensable para que cualquier industria funcione”

Olivia Segura dijo que se “deben tener en cuenta los beneficios del home office, por supuesto, con todos estos lineamientos que se han ido generando y que se ha ido profesionalizando la forma de trabajar a distancia”.

Añadió que “las mujeres de la alta dirección reconocen en su mayoría, un 70%, que van a mantener en los siguientes 12 meses” ese esquema de trabajo.

En Centroamérica la preferencia de las directivas por el trabajo a distancia es de 59% y un 12% dice que tiene planes de que se implemente en las empresas que dirigen.

Expuso que la inteligencia artificial es una herramienta que ayuda a las mujeres, junto al trabajo híbrido, en encontrar un balance entre la vida y el trabajo.

Con “la implementación de la inteligencia artificial es algo que mejora la productividad”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc