Solo el 4% de las mujeres en todo el mundo vive en economías que ofrecen una igualdad jurídica casi plena, advirtió el Banco Mundial (BM).

Esto impide que las economías alcancen su máximo potencial de crecimiento y creación de empleo, según el reporte “La mujer, la empresa y el derecho 2026” que difundió el organismo este martes.

Lo anterior, ponderó, debido a que las leyes que brindan oportunidades económicas a las mujeres solo se aplican a medias a nivel mundial.

En promedio, las economías obtienen una puntuación de 67 sobre 100 en el índice del informe que mide las leyes que apoyan la igualdad económica de las mujeres.

Sin embargo, en lo que respecta a la aplicación de estas leyes, la puntuación promedio es de 53 puntos.

Incluso, cuando se evalúa la idoneidad de los sistemas necesarios para implementar esos derechos, la puntuación promedio es de tan solo 47 unidades.

Finlandia se mantiene nuevamente en el primer lugar del indicador con 87.50, seguido de Suecia con 87.30 y República Eslovaca con 86.73 puntos, y destaca en cuarto sitio Vietnam con 86.73 de calificación.

De países Latinoamericanos sobresale Costa Rica en el lugar número 12 con una puntuación de 84.78 y Uruguay en el 18 con 82.93 puntos.

México se mantiene en la posición 19 con 82.55 en el Índice de marcos legales de WBL 2026, mientras que en el correspondiente a marcos de apoyo tiene una valuación de 67.68, y la calificación más baja con 54.20 en cuanto a la percepción de la aplicación de la ley.

De ahí que los gobiernos tienen un largo camino por recorrer, pues pese al avance en el establecimiento de nuevas leyes de igualdad de oportunidades, las economías, en promedio, cuentan con menos de la mitad de las políticas y servicios necesarios para su aplicación.

El informe examina cada año el estado global de la participación económica de las mujeres en 10 áreas clave, incluyendo la protección contra la violencia, el acceso a servicios de cuidado infantil, el emprendimiento, la protección laboral, la propiedad de activos y la seguridad en la jubilación.

Pero para esta edición evalúa no solo el grado de igualdad en las leyes vigentes, sino también su aplicación.

Al respecto, la economista jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo del Grupo Banco Mundial, Indermit Gill dijo “en teoría, la mayoría de los países se desempeñan razonablemente bien: el país promedio obtiene una puntuación de 67 sobre 100 en la idoneidad de las leyes para promover la igualdad económica entre mujeres y hombres”.

Sin embargo, lamentó que “en lo que respecta a la aplicación de las leyes, la puntuación promedio desciende a 53; cuando se evalúan los sistemas necesarios para implementar esos derechos, la puntuación de idoneidad es de tan solo 47, estas cifras reflejan enormes brechas de oportunidades”.

En el documento se hace la identificación de la protección contra la violencia como una deficiencia clave, lo que reduce la capacidad de las mujeres para trabajar de forma regular.

Sobre el tema, el director del Grupo de Indicadores de Política, Norman Loayza, manifestó que “la verdadera igualdad empieza con la seguridad. Ya sea en casa, en el trabajo o en público, las mujeres merecen protección para prosperar”.

La gerente del proyecto y autora principal del informe, Tea Trumbic, puso de relieve que “durante la próxima década, mil 200 millones de jóvenes (la mitad de ellos, niñas) se incorporarán al mercado laboral.

Muchos alcanzarán la mayoría de edad en regiones donde las mujeres se enfrentan a las mayores barreras y donde el impulso al PIB que se derivaría de su participación es más necesario”.

Por lo que estableció: “Garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres aquí (y en todas partes) beneficia a las sociedades en su conjunto, no solo a las mujeres. Es una necesidad económica, en resumen, no solo algo que se desea tener”.

