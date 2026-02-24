Más Información

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

Violencia tras muerte de “El Mencho” habría causado pérdidas al comercio por hasta 2 mil mdp: Concanaco; respalda acciones del gobierno

"Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará"; el irónico Salmo bíblico hallado en el refugio de "El Mencho"

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

La violencia no para en tierra de El Mencho

Sheinbaum encabeza ceremonia del Día de la Bandera en Campo Marte; llama a niños y jóvenes a honrar la Bandera

Ciudad de México. La en México descendió en el cuarto trimestre de 2025 a 2.5% de la población económicamente activa (PEA), un dato levemente inferior al de 2.6% del mismo periodo de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ().

“En el trimestre octubre-diciembre de 2025, la población desocupada sumó 1.6 millones de personas, cantidad que representó una (TD) de 2.5% de la PEA, porcentaje similar al del mismo trimestre de 2024”, indicó el organismo autónomo en su reporte.

La PEA totalizó 61.3 millones de personas, un alza de 293 mil frente al mismo lapso de 2025, mientras que la población ocupada creció en 298 mil hasta 59.8 millones de personas.

El principal aumento interanual de empleos se concentró en el, con una subida de 298 mil, seguido por restaurantes y servicios (47 mil) y los servicios diversos, con un aumento de 17 mil personas.

Por otro lado, 4.1 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que reportaron tener la necesidad y voluntad de trabajar más horas.

Por género, 75.3% de los hombres están en el , frente a 46.4% de las mujeres.

Por sector, el instituto detalló que 10.4% del total de están en actividades primarias, 24.6% en secundarias o industriales, y 64.3% en terciarias o servicios. El restante 0.7% no especificó su actividad.

Por regiones, los estados que durante el cuarto trimestre de 2025 tuvieron las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco (4.2%), Sonora (3.5%), Ciudad de México (3.3%) y Coahuila y Jalisco (3.1%).

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció 0.8% en 2025, pese a las alertas de recesión por la desatada por Estados Unidos.

