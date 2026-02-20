Pachuca. — La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó pagos realizados a trabajadores después de su baja definitiva por un monto de 650 mil 603 pesos con cargo a recursos federales, así como erogaciones que excedieron los tabuladores autorizados y sin fundamento legal en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, encabezada por Jorge Valverde Islas.

Se especificó que durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, relacionada con el ejercicio de recursos federales del Ramo 28, correspondiente a participaciones federales, el órgano auditor incurrió en diversas anomalías, entre ellas el uso mayoritario de adjudicación directa en contrataciones y pagos posteriores a la baja de personal, uno de los hallazgos más relevantes luego de que se localizaran 39 pagos a igual número de trabajadores que ya habían causado baja.

Estos señalamientos contravienen los lineamientos administrativos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en materia de movimientos de personal, pagos sin autorización y excedentes salariales. La Auditoría Superior de la Federación también detectó 12 pagos a un trabajador sin categoría autorizada ni registro en la plantilla de personal por 106 mil 800 pesos.

Asimismo, se identificaron 7 mil 124 pagos a 336 trabajadores por concepto de “otras percepciones y estímulo al desempeño” por un monto de 15 millones 805 mil 839 pesos, sin que existiera método de cálculo ni autorización correspondiente.

Además, se detectaron mil 104 pagos a 292 trabajadores que excedieron los montos autorizados en el tabulador salarial por un total de un millón 425 mil 747.74 pesos.

En cuanto a las adjudicaciones de servicios, se observó que Hidalgo adjudicó el 84% de sus contratos de manera directa y sólo el 16% mediante licitación pública, lo que impidió mejorar las condiciones para el estado en términos de precio, calidad y oportunidad.

Estas observaciones corresponden al ejercicio fiscal 2024 y fueron emitidas durante la gestión de Valverde como auditor superior. La clasificación otorgada por la Auditoría Superior es “con observación”, por lo que deberán ser solventadas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Fiscalización.

dmrr/cr