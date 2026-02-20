Mérida, Yucatán. - En Yucatán ya son 10 las personas contagiadas de sarampión, por lo que ya se ubica en el lugar 28 de la tabla nacional de incidencia, informó la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

El pasado martes 10, estaba en el peldaño 32, el viernes 13 se colocó en la posición 31, el martes 17 quedó en el sitio 30, y a partir de hoy, en el 28.

Asimismo, el número de casos probables subió en 21.95 por ciento, al pasar de 41 a 50 los sospechosos de esta enfermedad prevenible por vacunación.

Hasta hoy, en el Estado hay 10 casos confirmados acumulados, de los cuales, dos son de 2025 y ocho del año en curso, distribuidos en Izamal, Kanasín, Mérida y Valladolid.

Con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), hasta hoy se notificaron a nivel nacional 27 mil 621 casos probables, de los cuales, 10 mil 439 se confirmaron a sarampión.

De acuerdo con el “Informe diario del brote de sarampión en México”, los 10 mil 439 casos confirmados acumulados del país están distribuidos en 369 municipios, en los 32 estados.

El grupo de edad más afectado es de uno a cuatro años, con mil 494 casos, seguido del grupo de cinco a nueve años, con mil 263 casos, y el de 25 a 29 años, con mil 172 casos.

En cuanto a la tasa de incidencia, el grupo de edad de menores de un año reportó la más elevada con 56.39 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de uno a cuatro años y cinco a nueve años, con tasas de 17.43 y 11.93, respectivamente.

La mayor incidencia de este bienio es en Chihuahua, con cuatro mil 510 contagiados, el 43.2 por ciento, seguido de Jalisco, con tres mil 30 infectados, el 29.02 por ciento, Chiapas, con 621 enfermos, el 5.95 por ciento, y Michoacán, con 320 positivos, el 3.06 porcentual.

En estas entidades federativas se concentra el 81.24 por ciento del total de casos, es decir, cuatro de cada cinco confirmados.

En contraste, en Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato e Hidalgo hay nueve afectados, el 0.08 por ciento, respectivamente.

Mientras que en Yucatán hay 10 hospitalizados, el 0.1 por ciento, seguido de San Luis Potosí, con 11 pacientes, el 0.11 por ciento, y Tamaulipas, con 12 aquejados, el 0.12 porcentual.

Hasta el momento, Campeche está en el lugar 25 de la tabla con 14 confirmados, el 0.13 por ciento del total nacional, y Quintana Roo está en el peldaño 15, con 54 afectados, el 0.52 porcentual.

Lamentablemente, hay 31 defunciones por sarampión, distribuidas en ocho estados, de los cuales, 21 son de Chihuahua, el 67.74 por ciento, tres de Jalisco, el 9.68 por ciento; dos de Durango, el 6.45 por ciento, y con uno en la Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Sonora y Tlaxcala, el 3.57 porcentual, respectivamente.

Tan sólo el año pasado fueron 27 fallecimientos, y la primera muerte de 2026 se registró en Michoacán, seguido de Tlaxcala, Jalisco y Durango.

