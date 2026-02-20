Más Información

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales

José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

Juchitán. – La Fiscalía General de Oaxaca (FGO) confirmó que tres personas del sexo masculino fueron asesinadas con cuando convivían fuera de un establecimiento de bebidas alcohólicas en Asunción Ixtaltepec.

Las víctimas, un profesor, un mototaxista y un camionero fueron identificados por sus familiares, quienes intentaron auxiliarles, pero ninguno presentaba signos de vida. Al lado de ellos, la policía halló un mensaje de advertencia.

Lee también

El ataque contra las tres personas ocurrió poco después de las siete de la noche en Asunción Ixtaltepec, y horas después, en la mañana de este viernes, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó la reunión de seguridad, con la asistencia de la mayoría de alcaldes istmeños.

Cabe destacar que el pasado mes de enero, en Juchitán, elementos de la Fiscalía de Oaxaca localizaron dentro de una vivienda de la segunda sección los cuerpos de tres personas asesinadas con disparos de arma de fuego.

Pese a la implementación de operativos en materia de seguridad, la comisión de hechos delictivos como los homicidios dolosos persisten en los municipios urbanos de la región del Istmo de Tehuantepec.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]