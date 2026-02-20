Juchitán. – La Fiscalía General de Oaxaca (FGO) confirmó que tres personas del sexo masculino fueron asesinadas con disparos de arma de fuego cuando convivían fuera de un establecimiento de bebidas alcohólicas en Asunción Ixtaltepec.

Las víctimas, un profesor, un mototaxista y un camionero fueron identificados por sus familiares, quienes intentaron auxiliarles, pero ninguno presentaba signos de vida. Al lado de ellos, la policía halló un mensaje de advertencia.

Lee también Balacera en autolavado deja tres hombres muertos en Apaseo el Alto, Guanajuato; realizan operativo para localizar a los responsables

El ataque contra las tres personas ocurrió poco después de las siete de la noche en Asunción Ixtaltepec, y horas después, en la mañana de este viernes, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó la reunión de seguridad, con la asistencia de la mayoría de alcaldes istmeños.

Cabe destacar que el pasado mes de enero, en Juchitán, elementos de la Fiscalía de Oaxaca localizaron dentro de una vivienda de la segunda sección los cuerpos de tres personas asesinadas con disparos de arma de fuego.

Pese a la implementación de operativos en materia de seguridad, la comisión de hechos delictivos como los homicidios dolosos persisten en los municipios urbanos de la región del Istmo de Tehuantepec.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl