Los Mamuts de la Fuerza Aérea Mexicana son las unidades de vuelo que atienden misiones de ayuda humanitaria y asistencia en desastres naturales. Se trata del Escuadrón Aéreo 302 que se encarga del transporte pesado de la FAM y de la Defensa Nacional, cuya especialización incluye también misiones como transporte de equipamiento y despliegue de tropas.

Opera dos de los aviones más imponentes de la Fuerza Aérea Mexicana: el C-130 Hércules y el C-27J Spartan, esenciales para misiones estratégicas como apoyo humanitario, despliegue de tropas en diversas condiciones climatológicas y asistencia en desastres naturales.

“El Escuadrón Aéreo 302 tiene a su cargo aeronaves C-130 Hércules y C-27J Spartan. Este tipo de aeronaves son el transporte pesado y mediano de la Fuerza Aérea Mexicana, que —junto con Sedena— las emplea para apoyo y aplicación del Plan DN-III-E dentro del territorio nacional, movimientos logísticos del personal militar, abastecimientos, así como misiones de ayuda humanitaria a nivel internacional.

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“El Hércules es una aeronave de transporte pesado que tiene una capacidad para trasladar hasta 18 toneladas de carga, hasta 100 elementos de personal militar para las operaciones que se requieran en el país; también tiene una capacidad de trasladarse hasta 4 mil 300 kilómetros en su rango de acción.

“El Spartan tiene una capacidad para trasladar hasta siete toneladas y hasta 46 pasajeros militares en un rango de acción de hasta 4 mil 200 kilómetros”, explicó el piloto aviador Tonatiuh Gutiérrez, capitán 1/o. de la Fuerza Aérea Mexicana.

Para poder ejecutar misiones dentro del espacio aéreo nacional y, en algunos casos, en el cielo extranjero, los pilotos de esta fuerza armada previamente cursaron la licenciatura en la Escuela Militar de Aviación; mientras que el personal especialista completa la licenciatura en la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea para poderse desempeñar como integrantes de una tripulación y así continuar su formación mediante adiestramientos que son permanentes. Dentro de éstos se encuentra el denominado adiestramiento periódico, al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso a bordo de un C-27J Spartan.

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Los aviones más imponentes de la Fuerza Aérea Mexicana son el C-130 Hércules y el C-27J Spartan, esenciales para misiones estratégicas. Foto: ALBERTO GONZÁLEZ/EL UNIVERSAL

“En esta sesión de adiestramiento periódico se practicaron procedimientos por instrumentos, consistente en un despegue, una salida, un procedimiento de llegada, aproximación y aterrizaje. Este tipo de adiestramiento sirve para mantener las capacidades del personal de pilotos aviadores y tripulaciones en el cumplimiento del deber.

“La tripulación se compone de un piloto comandante de nave, un piloto en funciones de copiloto, un maestro de carga, un ayudante mecánico y un electrónico de abordo que tienen todos ellos una función específica para llevar a cabo la misión de adiestramiento”, explicó el capitán primero Gutiérrez.

Cada uno de los 126 integrantes del Escuadrón Aéreo 302 se somete a un examen médico prevuelo en el que se verifica que su estado sicofísico sea el adecuado para desarrollar una misión de cualquier tipo.

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Posteriormente, proceden a un briefing en la Comandancia de la 1/a Zona Militar, ubicada en Santa Lucía, Estado de México, para ponerse al tanto de las condiciones meteorológicas, así como de la identificación de algún factor o aviso urgente y temporal emitido por las autoridades aeronáuticas sobre cambios, peligros o restricciones en el espacio aéreo que puedan afectar el desarrollo de las distintas operaciones.

Por último, la tripulación se dirige a la aeronave para verificar que ésta se encuentre en las condiciones óptimas para proceder a desarrollar la misión que les fue asignada, detalló el piloto.

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