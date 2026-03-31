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Un avión militar Antonov-26 se estrelló cuando sobrevolaba la península anexionada de Crimea y causó la muerte de 29 personas, informó el miércoles la agencia de noticias TASS.

El martes "hacia las 18:00, hora de Moscú, se perdió el contacto con el avión de transporte militar An-26 mientras realizaba un vuelo programado sobre la península de Crimea", indicó TASS citando al Ministerio de Defensa.

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"El equipo de búsqueda y rescate ha localizado el lugar del siniestro de la An-26. Según los informes desde el lugar, los seis tripulantes y los 23 pasajeros a bordo murieron", agregó el ministerio.

Entre los restos del aparato no se observaron signos de impacto externo, por lo que el accidente pudo ser provocado por un, añadió la misma fuente.

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cc/rmlgv

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