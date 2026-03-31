La familia de Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional (DHS), se declaró devastada luego de la difusión de fotos que muestran una supuesta doble vida de su esposo, Bryon. Un periodista que cubre la Casa Blanca reveló que una trabajadora sexual migrante podría estar detrás de la filtración.

“La señora Noem está devastada. La familia quedó completamente sorprendida por esto y pide privacidad y oraciones en estos momentos”, declararon su representante al medio The New York Post.

El presidente Donald Trump declaró: "Sin duda es impactante. ¿Lo confirmaron? Vaya, lo siento mucho por la familia si es así, es una lástima”, señaló en una llamada telefónica.

“No he visto nada. No sé nada al respecto. Es una lástima, pero simplemente no sé nada”, agregó.

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Fetichismo de la "bimboficación" de Bryon

Según el Daily Mail, Bryon entabló conversación con mujeres del llamado mundo del fetichismo de la "bimboficación", en el que las artistas para adultos aumentan el tamaño de sus senos para lograr una apariencia similar a la de una "muñeca Barbie".

En una fotografía que, según el Mail, Bryon Noem compartió con las mujeres, parece que se ha metido globos en la camisa para imitar unos pechos grandes y desproporcionados, con pezones falsos que sobresalen.

El Daily Mail indicó que supuestamente envió a mujeres que conoció en la comunidad fetichista en línea unos 25 mil dólares a través de Cash App y PayPal, mientras admiraba el tamaño exagerado de sus bustos y sus curvas "increíbles".

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Revelan que Bryon Noem, esposo de la exsecretaria de Seguridad Nacional de la administración Trump, Kristi Noem, llevaría una supuesta “doble vida” digital que incluiría travestismo y el intercambio de mensajes con modelos de fetiches, según una investigación y… pic.twitter.com/1aMR2q1zuw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 31, 2026

Marc Caputo, periodista de Axios, dijo que el mes pasado, antes de que el Daily Mail soltara la bomba, recibió un pitazo sobre el alter ego de Byron Noem.

Según contó Caputo en X, una fuente le dijo haber recibido una "pista extraña" de una "trabajadora sexual inmigrante, posiblemente en situación irregular, quería hacer público que el marido de Noem había contratado sus servicios por Internet".

La trabajadora dijo a su fuente que su decisión de hablar sobre la vida secreta de Byron era una "venganza por la forma en que el DHS estaba aplicando las leyes migratorias".

Caputo detalló que no pudo aterrizar la entrevista y que habría tenido "que hablar con el denunciante y verificar la información tal y como hizo el Mail". Afirmó que las fuentes anónimas son fiables y que "a veces, eso significa que otra persona se queda con la noticia", como ocurrió con el Mail.

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Un riesgo a la seguridad nacional

Según un informe del Daily Mail, expertos en seguridad nacional afirmaron que las presuntas actividades de Bryon podrían haber puesto en riesgo a su esposa mientras ella formaba parte del gabinete.

“Si un medio de comunicación puede descubrir esto, se puede asumir con un alto grado de certeza que un servicio de inteligencia hostil también lo sabe”, añadió el ex oficial de la CIA Marc Polymeropoulos.

"Información comprometedora como esta puede ser una pista tentadora para un servicio de inteligencia hostil”, continuó Polymeropoulos, y añadió: “Se acercan a la persona y le dicen: ‘Si colaboras con nosotros, no lo revelaremos; si no, sí’. Eso es espionaje básico”.

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