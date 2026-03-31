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Bagdad. Una periodista estadounidense fue secuestrada en Bagdad el martes y las fuerzas de seguridad iraquíes buscan a sus captores, informaron funcionarios en

El Ministerio del Interior de Irak indicó en un comunicado que una periodista extranjera fue secuestrada, sin ofrecer más detalles.

Dos funcionarios de seguridad iraquíes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el caso, señalaron que la periodista secuestrada era una mujer de

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Indicaron que en el secuestro participaron dos autos, uno de los cuales chocó y fue interceptado mientras era perseguido por las autoridades cerca de la localidad de Al-Haswa, en la provincia de Babil, al suroeste de Bagdad, y la periodista fue trasladada a un segundo auto que huyó del lugar.

El Ministerio del Interior afirmó que las fuerzas de seguridad lanzaron una operación para localizar a los secuestradores, “actuando con base en información de inteligencia precisa y mediante intensas operaciones sobre el terreno”, después de interceptar un vehículo perteneciente a los secuestradores que volcó cuando intentaban escapar.

El comunicado indicó que un sospechoso fue detenido y que uno de los vehículos utilizados en el secuestro fue incautado, pero que otros siguen prófugos.

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Dos fuentes de seguridad señalaron que una periodista con ciudadanía estadounidense fue secuestrada en el centro de Bagdad, en la calle Saadoun. Agregaron que se emitió una alerta a todos los puestos de control, lo que llevó a una persecución de los secuestradores mientras se dirigían al suroeste de Bagdad hacia la provincia de Babil. Las fuentes indicaron que el vehículo de los secuestradores, con la periodista dentro, estuvo involucrado en un choque cerca de la localidad de Al-Haswa, en la provincia de Babil.

Un portavoz de la embajada de Estados Unidos en Bagdad declinó hacer comentarios.

EU "sigue de cerca" los reportes

El Departamento de Estado indicó en un comunicado: “La administración no tiene una prioridad mayor que la seguridad y protección de los estadounidenses. Estamos siguiendo de cerca estos reportes. Debido a consideraciones de privacidad y otras, no tenemos nada más que compartir en este momento”.

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No estaba claro de inmediato si el secuestro estaba relacionado con la guerra regional en curso, pero milicias respaldadas por Irán en Irak han lanzado ataques regulares contra instalaciones de Estados Unidos en el país desde el inicio de la guerra entree Israel contra Irán.

Desde el inicio de la guerra, la embajada de Estados Unidos ha advertido sobre riesgos de secuestro e instó a los ciudadanos a irse del país.

Milicias iraquíes también habían secuestrado a extranjeros antes de la guerra.

Elizabeth Tsurkov, una estudiante de posgrado de Princeton con ciudadanía israelí y rusa, desapareció en Bagdad en 2023. Después de que fue liberada y entregada a autoridades de Estados Unidos en septiembre de 2025, manifestó que estuvo retenida por la milicia iraquí aliada de Kataib Hezbolá.

El grupo nunca se responsabilizó oficialmente del secuestro.

Coordinan liberación con el FBI

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este martes que junto al coordinan acciones para liberar a una periodista estadounidense secuestrada en Irak y asegura que un individuo vinculado a una milicia alineada con fue detenido por supuestamente estar relacionado al hecho.

El señaló que está al tanto del secuestro, ocurrido en Bagdad, y que ya había advertido al periodista sobre las amenazas en su contra.

En un mensaje emitido por el subsecretario de asuntos globales, Dylan Johnson, confirmó que Washington continúa coordinando con el FBI para lograr su liberación "lo antes posible".

Asimismo, indicó que las autoridades iraquíes detuvieron a un individuo vinculado al grupo miliciano Kataib Hizbulá, alineado con Irán y presuntamente implicado en el secuestro.

El secuestro fue adelantado por el Ministerio del Interior de Irak y al igual que las autoridades estadounidenses no mencionan la identidad de la periodista, pero de acuerdo con el medio Al Monitor se trataría de la colaboradora Shelly Kittleson, que ha contribuido en muchas ocasiones con ese portal.

Washington recordó que Irak se mantiene bajo alerta de viaje de nivel 4 —la más alta— y reiteró su recomendación de no viajar al país bajo ninguna circunstancia y de abandonarlo de inmediato, instando a todos los estadounidenses, incluidos los periodistas, a acatar estas advertencias.

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cc/mcc

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