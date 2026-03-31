Más Información

ONG piden diálogo con Hacienda, SAT y Bienestar; advierten riesgos a proyectos sociales por medidas fiscales

ONG piden diálogo con Hacienda, SAT y Bienestar; advierten riesgos a proyectos sociales por medidas fiscales

Sheinbaum alista reunión con Grupo Interinstitucional tras derrame petrolero en el Golfo; Alicia Bárcena visita playas contaminadas

Sheinbaum alista reunión con Grupo Interinstitucional tras derrame petrolero en el Golfo; Alicia Bárcena visita playas contaminadas

Villamil descarta “jalón de orejas” de Sheinbaum tras pifia de Infodemia; acusa a Salinas Pliego de “magnificar” el asunto

Villamil descarta “jalón de orejas” de Sheinbaum tras pifia de Infodemia; acusa a Salinas Pliego de “magnificar” el asunto

Artemis II: La tripulación más diversa y la primera mujer; estos son los astronautas de la misión de la NASA a la Luna

Artemis II: La tripulación más diversa y la primera mujer; estos son los astronautas de la misión de la NASA a la Luna

Localizan con vida a la influencer repostera Carmiña Miroslava; fue privada de la libertad en Culiacán

Localizan con vida a la influencer repostera Carmiña Miroslava; fue privada de la libertad en Culiacán

SAT da otra prórroga a importadores para cumplir con reforma aduanera; amplía plazo hasta el 1 de junio

SAT da otra prórroga a importadores para cumplir con reforma aduanera; amplía plazo hasta el 1 de junio

INE reporta que solo cinco organizaciones civiles presentaron solicitud para ser partidos políticos; Somos México, en la lista

INE reporta que solo cinco organizaciones civiles presentaron solicitud para ser partidos políticos; Somos México, en la lista

Investigación de EU contra fresa mexicana sigue en fase técnica, reporta el CNA; dictamen preliminar saldría a mediados de año

Investigación de EU contra fresa mexicana sigue en fase técnica, reporta el CNA; dictamen preliminar saldría a mediados de año

Coordinador de Infodemia gana 100 mil pesos al mes; medio ofrece disculpa por error sobre imágenes de mujer en balcón de Palacio

Coordinador de Infodemia gana 100 mil pesos al mes; medio ofrece disculpa por error sobre imágenes de mujer en balcón de Palacio

UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras investigación de EL UNIVERSAL; no les encuentra operaciones inusuales

UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras investigación de EL UNIVERSAL; no les encuentra operaciones inusuales

Operativo en Iztaccíhuatl-Popocatépetl; refuerzan vigilancia por nieve y actividad volcánica

Operativo en Iztaccíhuatl-Popocatépetl; refuerzan vigilancia por nieve y actividad volcánica

Aplicarán pruebas de alcoholemia en partidos del Mundial de CDMX; no son para prohibir consumo: SSC

Aplicarán pruebas de alcoholemia en partidos del Mundial de CDMX; no son para prohibir consumo: SSC

El presidente de , Masud Pezeshkian, afirmó que su país tiene la "voluntad" de poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos, pero quiere garantías de que el conflicto no se repita.

"Tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión", declaró Pezeshkian en una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

El mandatario iraní reiteró así una de las principales exigencias planteadas por la República Islámica para un alto el fuego: el fin de la "agresión", el pago de compensaciones financieras, una definición clara de las responsabilidades y el cese de las hostilidades en todos los frentes.

Lee también

"La solución para normalizar la situación es la suspensión" de la ofensiva israeloestadounidense, subrayó también Pezeshkian.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y Teherán respondió con bombardeos contra intereses estadounidenses e israelíes en países vecinos del Golfo. Líbano e Irak también se han visto arrastrados al conflicto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana/ Foto ChatGPT

Estados Unidos revisará más perfiles de redes sociales de los solicitantes de visa americana

Autobús. Foto: iStock / IvanSpasic

Semana Santa: Lo que quizá no sabías sobre tus derechos al subir a un autobús, según Profeco

Canadá. iStock/Sviatlana Barchan

¿Quieres emigrar a Canadá? Este es el idioma que te abrirá más puertas en 2026 y no es el inglés

Aeroméxico. iStock/Boarding1Now

Los nuevos vuelos Aeroméxico‑Delta que fortalecerán las rutas México-Estados Unidos en 2026

Pensión Hombres Bienestar 2026: últimos días de registro para recibir 3 mil pesos en CDMX. Foto: IA

Pensión Hombres Bienestar 2026: últimos días de registro para recibir 3 mil pesos en CDMX