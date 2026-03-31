Irán posa con fotos de víctimas infantiles de la guerra previo al juego ante Costa Rica

Los jugadores y directivos de la selección de futbol de Irán posaron con fotos de niños presuntamente muertos por ataques aéreos de Estados Unidos e Israel antes de su amistoso de preparación para el Mundial contra Costa Rica el martes.

No hubo espectadores en el estadio de Antalya, pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo presente.

Lee también Irak está listo para “el partido que puede cambiar sus vidas” ante Bolivia

Los jugadores de Irán se unieron el entrenador Amir Ghalenoei; el vicepresidente de la Federación de Futbol de Irán, Mehdi Mohammad Nabi; y miembros del personal, sosteniendo las fotografías mientras cantaban el himno nacional.

Irán ganó el partido 5-0.

El gesto de los jugadores se produjo después de que sostuvieran pequeñas mochilas el viernes antes de otro amistoso de preparación contra Nigeria, para honrar a las víctimas de un mortífero ataque con misiles contra una escuela primaria en el sur de Irán. Más de 165 personas murieron, la mayoría de ellas niños, en el ataque del 28 de febrero, probablemente lanzado por Estados Unidos.

Ni Estados Unidos ni Israel han asumido la responsabilidad del ataque, que ha sido ampliamente criticado por las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos. El ejército de Estados Unidos está investigando y ha manifestado que nunca atacaría a civiles.

Funcionarios del gobierno iraní y del futbol han señalado que no quieren boicotear el Mundial, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México en junio, pero que no era posible que la selección nacional viajara a Estados Unidos debido a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

Irán se queda en Estados Unidos

El equipo de la República Islámica debe disputar tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. El embajador de Irán en Ciudad de México ha dicho que el país pidió a la FIFA trasladar esos tres encuentros a México después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desalentara la asistencia del equipo, al citar preocupaciones de seguridad.

Infantino ha frenado los intentos de Irán de trasladar sus partidos, al afirmar que la FIFA quiere que su torneo “se lleve a cabo según lo programado”.

Lee también Horario y canales para ver EN VIVO el México vs Bélgica, HOY, martes 31 de marzo