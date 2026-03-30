Irak está listo para “el partido que puede cambiar sus vidas” ante Bolivia

La última -y única- vez que Irak jugó una Copa del Mundo fue justamente en México, en 1986. Pasaron 40 años, y en este miso país jugarán el Repechaje Mundialista contra Bolivia, y están listos para volver al máximo escenario.

El entrenador de los Leones de Mesopotamia, Graham Arnold, confesó en su última conferencia de prensa antes del partido en el Gigante de Acero que “es un honor y un privilegio dirigir a Irak en esta instancia después de 40 años y estoy confiado de que será una noche especial para el país”.

El destino tenía escrito que el estratega australiano e Irak escribirían capítulos históricos. En su primera etapa como entrenador de su país, sufrió dos derrotas cruciales contra los Leones. Primero, en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004; después, en fase de grupos de la Copa Asiática de Naciones del 2007.

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Arnold está en la antesala de una Copa del Mundo por segunda vez en su carrera. Logró la clasificación a Qatar 2022 con su país después de vencer a otra selección de CONMEBOL como Perú, y aunque confiesa que no siente la misma presión, “sé cómo clasificar a un Mundial puede cambiar a una nación y la percepción que se tiene de Irak”. El reto de cortar esta larga sequía fue lo que lo motivó para tomar las riendas del equipo.

Arnold revela que cumple el rol de “padre” para sus jugadores 🗣️



“Sé cómo puede cambiar al país clasificar a una Copa del Mundo” pic.twitter.com/bIsiCbebw5 — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 30, 2026

Para cumplir el objetivo de regresar al país asiático a una Copa del Mundo, Arnold manifestó que la táctica y la técnica queda a un lado, pero el aspecto mental es fundamental durante los 90 minutos, tiempo extra o penales.

“Creemos que podemos ganar este partido, lo jugadores saben que tienen que darlo todo por 90 o 120 minutos que pueden cambiar tu vida”, agregó.

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Finalmente, a pesar de que miles de iraquís viajaron a la Sultana del Norte para alentar a su selección en este partido histórico, Arnold rogó por el apoyo del público mexicano ante Bolivia.