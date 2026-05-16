¿Cuántos títulos tienen América y Monterrey en la Liga MX Femenil?

Este domingo, el Estadio Ciudad de los Deportes atestiguará la coronación de la campeona del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil. Al mediodía, América y Monterrey saltarán a la cancha del recinto capitalino para disputar la Gran Final del torneo, después de la victoria (1-0) que la escuadra regiomontana consiguió en el partido de ida que se disputó en el “Gigante de Acero”.

Tanto América, como Monterrey, mantienen la ilusión de adueñarse del título.

En el caso de las azulcremas, el trofeo les permitiría romper con una sequía de tres años en los que se les ha escapado la posibilidad de su tercer campeonato. Hasta antes de la Gran Final del Clausura 2026, estos son los títulos que han conseguido las Águilas en la Liga MX Femenil, uno de ellos con el español Ángel Villacampa en la dirección técnica:

Apertura 2018

Clausura 2023

En la otra cara de la moneda, Monterrey podría conquistar su quinto título. Estos son sus campeonatos en el futbol mexicano femenil:

Apertura 2019

Apertura 2021

Clausura 2024 , contra el América Femenil

, contra el Apertura 2024

Noventa minutos separan a ambas escuadras de conocer su futuro. Los dos equipos cargan con la obligación de adueñarse de la corona, sin embargo, la presión es particularmente especial para América porque de las últimas ocho finales que se han jugado en la Liga MX Femenil, han estado en siete; sólo han ganado una, misma que dio paso a su último campeonato en el Clausura 2023.

Todo se definirá este domingo, 17 de mayo, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

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América Femenil, durante el partido de ida correspondiente a la final del Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Domingo, 17 de mayo

América vs Monterrey | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Gratis, TUDN y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

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