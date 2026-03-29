El próximo martes 31 de marzo se definirán los últimos invitados para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Todavía quedan seis boletos disponibles para el Mundial, por lo que la expectativa por conocer quiénes los ganarán es cada vez más alta.

Uno de esos cupos será repartido en el Repechaje Mundialista de Guadalajara, donde hay dos selecciones ya están en la final que sueñan con ser parte del torneo más importante del mundo de la FIFA.

República Democrática del Congo y Jamaica disputarán el duelo definitivo por ser el participante número 47 de la próxima Copa del Mundo.

Los Reggae Boyz accedieron a este encuentro tras haber derrotado (0-1) a Nueva Caledonia en el estadio Akron el jueves pasado.

Con solitaria anotación de Bailey Cadamarteri, la escuadra de la isla caribeña se impuso a los caledonios y superó su primera prueba en la Repesca Intercontinental.

Lee También Jamaica vence a Nueva Caledonia en el estadio Akron y está a 90 minutos de jugar el Mundial 2026

Ahora, está a 90 minutos de regresar a una Copa del Mundo, luego de 28 largos años de ausencia.

Cabe recordar que Jamaica ha disputado el Mundial en una sola ocasión, que fue en Francia 1998, por lo que sueña con volver.

Sin embargo, tendrá que medir fuerzas con República Democrática del Congo, por un boleto a la justa mundialista de Norteamérica 2026.

Los congoleños se clasificaron directamente a la final del Repechaje Mundialista, gracias a que ocupan la posición número 48 en el Ranking de la FIFA.

La representante de África buscará asistir a una Copa del Mundo por primera vez, con su nombre actual.

Antes de ser República Democrática del Congo, se llamaba Zaire y así sí participó en un Mundial; clasificó a la edición de Alemania 1974.

Sin embargo, perdió sus tres partidos (Escocia, Yugoslavia y Brasil), recibió un total de 14 goles y no pudo marcar ni uno solo.

En esta ocasión, tiene la enorme oportunidad de clasificar a la justa mundialista, por lo que hará todo lo posible por imponerse a Jamaica.

De la mano de Yoane Wissa (Newcastle United), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Ngal'ayel Mukau (Lille) y Cedric Bakambu (Real Betis), la selección africana tratará de cumplir con las expectativas y eliminar a los Reggae Boyz.

Lee También En Jamaica, festejan triunfo ante Nueva Caledonia y valoran su esfuerzo en Repechaje Mundialista

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO República Democrática del Congo vs Jamaica del Repechaje Mundialista?