Gianni Infantino asiste al Repechaje Mundialista en Guadalajara y comparte palco con Mikel Arriola y Amaury Vergara

A pesar de había estado presente en el duelo del Repechaje Mundialista de Monterrey, entre Bolivia y Surinam, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no perdió la oportunidad de asistir al de Guadalajara.

De manera sorpresiva, porque el partido en el estadio BBVA terminó a las 18:00 horas y el juego entre Nueva Caledonia y Jamaica comenzó a las 19:00, el presidente de la FIFA acudió al Akron.

Como el principal dirigente del máximo organismo de futbol, el suizoitaliano se dio cita en los dos encuentros de la Repesca Intercontinental y fue testigo de cómo los bolivianos y los jamaicanos se clasificaron al duelo definitivo por los dos últimos boletos para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

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En el inmueble rojiblanco, Gianni Infantino compartió palco con el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola; y con el dueño de las Chivas, Amaury Vergara.

La presencia del dirigente de la FIFA llamó la atención de los 40,983 aficionados presentes en el estadio Akron, quienes presenciaron un partido más que intenso y atractivo entre dos selecciones que dejaron todo sobre el terreno de juego, con el propósito de estar más cerca del Mundial.

De esta manera, el suizoitaliano se robó los reflectores al demostrar el compromiso que tiene con la Copa del Mundo de Norteamérica y con nuestro país, que será mundialista por tercera ocasión en su historia, tras 1970 y 1986.

En Guadalajara, Gianni Infantino observó, de primera mano, cómo Jamaica se quedó con la victoria, por la mínima (0-1), y avanzó a la final del Repechaje Mundialista, donde será enfrentará a República Democrática del Congo el próximo martes 31 de marzo, también en el estadio Akron.