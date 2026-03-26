Proline impulsa la participación de los fans en su llegada a México

Proline inició operaciones en el mercado mexicano con una propuesta enfocada en avivar la pasión de los aficionados al deporte, ofreciendo una experiencia digital gratuita y accesible.

La plataforma busca reunir a seguidores de distintas disciplinas como futbol, futbol americano, automovilismo y beisbol, entre otros, en un mismo espacio donde la emoción del deporte se vive más allá de la cancha y las competiciones tradicionales.

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A través de su ecosistema digital, Proline pretende identificar y conectar a los fans más activos y comprometidos mediante dinámicas interactivas que incluyen trivias, juegos, retos y competencias en tiempo real.

"Esta plataforma lo que busca es ser un espacio, ser un puente entre el fan y el deporte. Lo que buscamos es que esa comunicación, lealtad y pasión que le da al deporte sea recompensada de una manera más constante", mencionó Miguel Carderi, integrante del proyecto

Uno de los principales diferenciadores de la plataforma es su sistema de incentivos, diseñado para recompensar a los aficionados con experiencias exclusivas.

"Todos los días hay misiones, ha algunas de conocimiento donde vas ganando puntos todos los días, hay otras dinámicas de habilidad", agregó.

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Los usuarios pueden acceder a premios como mercancía oficial, boletos especiales, convivencias con deportistas, sesiones de Meet & greet y otro tipo de vivencias de alto nivel.