Repechaje Mundial 2026: Monterrey y Guadalajara dan comienzo a la fiesta mundialista en México

Monterrey / Guadalajara.— Aunque oficialmente faltan 77 días para el silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026, la fiesta comienza hoy en territorio mexicano. Los ojos del planeta estarán puestos en Nuevo León y Jalisco, donde se llevarán a cabo los primeros partidos del repechaje intercontinental que otorgará dos boletos al torneo.

Para Monterrey y Guadalajara, este repechaje sirve de ensayo para ver cómo se vivirá la fiesta de la Copa del Mundo en ambas ciudades; particularmente, en los estadios BBVA y Akron.

En el caso del Gigante de Acero, escenario para Bolivia, Surinam e Iraq, las principales obras de remodelación incluyen la instalación de una cancha híbrida de primer nivel, ya que ahora el 97% del césped será natural y 3% sintético. Para mantener los estándares de FIFA, se implementó un sistema innovador de drenaje, ventilación y oxigenación.

Estadio de Monterrey. Foto: Imago7

En Jalisco, Nueva Caledonia y Jamaica serán los que “estrenen” la casa de las Chivas, en un partido oficial de FIFA. A pesar de que no sufrió demasiadas modificaciones, por ser un inmueble moderno, sí tuvo una inversión mayor a 250 millones de pesos.

El Akron experimentó mejoras para recibir cuatro partidos de la fase de grupos, incluido el segundo de la Selección Mexicana, contra Corea del Sur, el 18 de junio. Su césped híbrido será 85% natural y 15% sintético. Además, se instalaron más de 600 antenas para mejorar la conectividad.

Este día, los estadios de los Rayados y las Chivas tienen una importante prueba que superar, para demostrar que están preparados para la Copa del Mundo, la cual arrancará (de alguna manera) en México.