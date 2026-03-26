Bolivia vs Surinam: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Repechaje del Mundial 2026?

Este jueves arranca el Repechaje Intercontinental para definir dos boletos a la Copa del Mundo 2026. En Monterrey, Bolivia y Surinam se enfrentan en un partido que promete grandes emociones.

Por un lado, los sudamericanos contarán con el apoyo de miles de bolivianos que se han dado cita en la Sultana del Norte y que han manifestado su apoyo en las calles regiomontanas, mientras que en Surinam, confían en la calidad de su plantilla para dar la gran sorpresa.

Bolivia terminó en séptimo lugar en las Eliminatorias de CONMEBOL con 20 puntos, en una agónica definición en la última jornada donde dejaron en el camino a Venezuela. La Verde venció a Brasil en su última jornada y selló su boleto a Monterrey; ahora, deberá demostrar que fuera de casa también son una selección seria.

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Bolivia en entrenamiento, previo al repechaje mundialista ante Surinam - Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Por su parte, los caribeños ocuparon el segundo lugar del Grupo A, detrás de Panamá pero por encima de Guatemala, también en una agónica definición. Surinam jamás se ha clasificado a una Copa del Mundo, y de la mano de una generación de futbolistas que juegan todos en el continente europeo, sueñan con romper esa tendencia.

Para este partido, los boletos costaban entre 200 y 300 pesos con los precios oficiales de la FIFA. Así, se espera que en el Gigante de Acero se viva una auténtica fiesta mundialista en esta batalla a matar o morir por un boleto a la siguiente fase del repechaje, donde espera Irak.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido entre Bolivia y Surinam.

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Surinam en entrenamiento, previo al repechaje para el Mundial de 2026 - Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

¿Cuándo y dónde ver el Bolivia vs Surinam?

Jueves, 26 de marzo

Hora: 16:00 horas (tiempo del centro de México).

16:00 horas (tiempo del centro de México). Estadio: BBVA, Monterrey.

BBVA, Monterrey. Transmisión: TUDN, FIFA+ y ViX.