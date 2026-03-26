Mundial 2026: Horarios y canales para ver el Repechaje de la UEFA; HOY, jueves 26 de marzo

A partir de las once de la mañana, el balón rodará en las "semifinales" del Repechaje de la UEFA. La Fecha FIFA de marzo atestiguará la pelea por cuatro boletos para formar parte de la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En las eliminatorias europeas, dieciséis selecciones —divididas en cuatro accesos— saltarán a las canchas para jugarse la vida: Italia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, Dinamarca, Irlanda, República Checa, Eslovaquia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Suecia y Rumania.

Este jueves, 26 de marzo, la repesca europea tendrá los duelos de Turquía contra Rumania, Italia contra Irlanda del Norte, Dinamarca contra Macedonia del Norte, Gales contra Bosnia y Herzegovina, Ucrania contra Suecia, Polonia contra Albania, Eslovaquia contra Kosovo y República Checa contra Irlanda.

Cabe recordar que del Repechaje de la UEFA saldrá el último integrante del Grupo A en el Mundial de 2026, donde le esperan el anfitrión México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Este rival saldrá de la Ruta D. El último contrincante de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos podría ser Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa.

Con el contexto presente, estos son los horarios y los canales de transmisión para ver el repechaje europeo, rumbo al Mundial de 2026 que empezará el próximo 11 de junio.

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Italia en las eliminatorias para el Mundial de 2026 - Foto: EFE

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el Repechaje de la UEFA en México?

Jueves, 26 de enero

Turquía vs Rumania | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports .

vs | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Italia vs Irlanda del Norte | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports .

vs | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Dinamarca vs Macedonia del Norte | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports .

vs | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Ucrania vs Suecia | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de UEFA TV.

vs | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Polonia vs Albania | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de UEFA TV.

vs | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de República Checa vs Irlanda | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de UEFA TV.

vs | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Eslovaquia vs Kosovo | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de UEFA TV.

vs | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Gales vs Bosnia y Herzegovina | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de UEFA TV.

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