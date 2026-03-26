Mundial 2026: Horarios y canales para ver el Repechaje de la UEFA; HOY, jueves 26 de marzo

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A partir de las once de la mañana, el balón rodará en las "semifinales" del . La Fecha FIFA de marzo atestiguará la pelea por cuatro boletos para formar parte de la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En las eliminatorias europeas, dieciséis selecciones —divididas en cuatro accesos— saltarán a las canchas para jugarse la vida: Italia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, Dinamarca, Irlanda, República Checa, Eslovaquia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Suecia y Rumania.

Este jueves, 26 de marzo, la repesca europea tendrá los duelos de Turquía contra Rumania, Italia contra Irlanda del Norte, Dinamarca contra Macedonia del Norte, Gales contra Bosnia y Herzegovina, Ucrania contra Suecia, Polonia contra Albania, Eslovaquia contra Kosovo y República Checa contra Irlanda.

Cabe recordar que del Repechaje de la UEFA saldrá el último integrante del Grupo A en el Mundial de 2026, donde le esperan el anfitrión México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Este rival saldrá de la Ruta D. El último contrincante de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos podría ser Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa.

Con el contexto presente, estos son los horarios y los canales de transmisión para ver el repechaje europeo, rumbo al Mundial de 2026 que empezará el próximo 11 de junio.

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¿A qué hora y por dónde se podrá ver el Repechaje de la UEFA en México?

Jueves, 26 de enero

  • Turquía vs Rumania | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.
  • Italia vs Irlanda del Norte | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.
  • Dinamarca vs Macedonia del Norte | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.
  • Ucrania vs Suecia | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de UEFA TV.
  • Polonia vs Albania | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de UEFA TV.
  • República Checa vs Irlanda | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de UEFA TV.
  • Eslovaquia vs Kosovo | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de UEFA TV.
  • Gales vs Bosnia y Herzegovina | 13:45 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de UEFA TV.

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