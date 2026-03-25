Guillermo Ochoa es ovacionado por la prensa de Portugal: "Es un portero legendario"

Guillermo Ochoa se ha mantenido en el centro del debate en torno a la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2026, donde su posible participación ha generado opiniones divididas. Aunque una parte importante de la afición ha manifestado rechazo ante la opción de que dispute su sexta Copa del Mundo de la FIFA, el arquero mexicano continúa firme en su objetivo.

Con la intención de mantenerse vigente, Ochoa ha buscado continuidad en el futbol europeo y actualmente milita con el AEL Limassol FC de Chipre, situación que nuevamente lo colocó en el radar del Tricolor. El guardameta apareció otra vez en la convocatoria de Javier Aguirre para uno de los compromisos más relevantes en la preparación rumbo al Mundial: el duelo ante Portugal en el Estadio Azteca.

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Su inclusión en la lista no pasó desapercibida y provocó reacciones inmediatas en Europa, especialmente en Portugal, donde distintos medios han elogiado la trayectoria del exjugador del América, destacando que, a sus 40 años, aún tiene argumentos para pelear por la titularidad.

Uno de los reconocimientos más destacados llegó por parte del diario portugués A Bola, que realizó un análisis individual de los 26 futbolistas convocados por Aguirre. En el caso de Ochoa, el medio lo calificó como un futbolista "legendario", resaltando su experiencia internacional y su longevidad en la élite.

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“Entre los 26 jugadores convocados, destaca el legendario portero Guillermo Ochoa. Exjugador del Aves SAD, a sus 40 años aspira a ser convocado para su sexto Mundial; actualmente juega en el AEL Limassol de Chipre y ya acumula 152 partidos internacionales”, señaló el rotativo lusitano.