Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentan en el Akron por mantener vivo su sueño de clasificar al Mundial 2026

Guadalajara.— Jamaica y Nueva Caledonia tienen una cita más que importante, esta noche, en el estadio Akron.

El ganador estará más cerca de cumplir su sueño de clasificar a Norteamérica 2026.

Para los Reggae Boyz, en esta clase de partidos no existe el favoritismo y aceptan, con orgullo, “la presión” de ocupar un mejor lugar en el ranking FIFA (70).

“Estamos felices de tenerla, es lo que todo futbolista quiere y tenemos que utilizarla como gasolina para estos dos partidos, porque podemos hacer algo muy especial para Jamaica”, mencionó Ephron Mason-Clark, del Coventry City de Inglaterra.

Nueva Caledonia acepta que Jamaica parte como “favorita”, pero es consciente de que todo puede cambiar.

“Obviamente lo son, pero —al final— la cancha decidirá la verdad. Estamos muy contentos de estar aquí, representa un sueño, así como competir por el Mundial. Intentaremos jugar con nuestro estilo y nuestros valores”, señaló el director técnico francés Johann Sidaner.

Por su parte, Jekob Jeno, del Hapoel Rishon leZion de la Segunda División de Israel, aceptó que tienen el anhelo de conseguir el boleto a la Copa del Mundo para dejar en alto el nombre del territorio francés.