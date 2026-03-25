Bolivia recibe “serenata” de cientos de aficionados en Monterrey

Este jueves la Selección de Bolivia jugará la primera de dos finales del Repechaje Mundialista contra Surinam; sin embargo, la fiesta de los sudamericanos se hizo sentir desde la noche del miércoles en las inmediaciones del Hotel JW Marriott, donde se hospeda el equipo.

Miles de bolivianos se hicieron presentes con banderas, fuegos artificiales, confeti, bombos y al grito de “si se puede”, acompañaron con cánticos la noche previa de uno de los partidos más importantes en sus vidas.

Entre la multitud había familias completas, niños y niñas con las caras pintadas de los colores de la bandera boliviana, adultos de la tercera edad acompañados por sus hijos, y gente que venía desde La Paz, hasta Santa Cruz de la Sierra o Cochabamba. En Monterrey, se congregaron distintas historias y ciudades de Bolivia, pero todos con un mismo sueño: ver a su país clasificarse a un Mundial por primera vez en 32 años.

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“Hicimos un viaje de 8 horas y obviamente esperamos llegar al Mundial. No estuvimos presentes la última vez y estamos orgullosos de estar cerca después de 30 años”, comentaron José Armando y Jorge.

Juan Pablo, de Santa Cruz de la Sierra, lució su bandera con la leyenda “La Travesía” y compartió que “estuve en los 18 partidos de la Selección en las Eliminatorias (...) no me cabe en la cabeza estar cerca del Mundial. No hay que dejar de creer en los sueños porque se cumplen”.

Los jugadores de la Selección de Bolivia respondieron a su afición una vez que descendieron del autobús para ingresar al hotel. En las escaleras, miraron a su gente y cantaron con ellos, antes de bajar a firmar autógrafos.

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Sergio, un boliviano que vive en Estados Unidos, llevó una bandera de Bolivia y se fue vestido como “Pepino”, el famoso personaje homenajeado en el Carnaval de La Paz. Aseguró que “se siente una emoción tremenda, los mexicanos nos dieron una gran recepción, nos han tratado como reyes y nos sentimos como en casa, es como si jugáramos de locales”.

Antes de subir a sus habitaciones para descansar, Óscar Villegas, entrenador de Bolivia, le dedicó unas palabras de agradecimiento a los aficionados que se acercaron al hotel.

“Gracias a todos por venir, mañana vamos a dar todo por nuestro país”, dijo el DT.