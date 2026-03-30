Jamaica acepta que tiene la “misión más importante” de su historia ante República Democrática del Congo

A diferencia de su primer partido del Repechaje Mundialista en Guadalajara, esta vez, Jamaica no parte como la favorita para quedarse con la victoria.

Mañana, los Reggae Boyz tendrán un rival mucho más complicado que Nueva Caledonia, pero, para disputar la Copa del Mundo, tienen que imponerse a cualquier rival porque su objetivo es avanzar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

“Tenemos una misión que es clasificarnos al Mundial, es el partido más importante para nosotros en este momento; estamos listos para salir al campo y darlo todo”, mencionó el volante jamaicano Ronaldo Webster.

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El volante del Shkendija Tetovo de Macedonia del Norte aceptó que el favoritismo no está de su lado y que su rival tiene jugadores de jerarquía, pero confía en que podrán estar a la altura.

“Sabemos que ellos tienen buenos nombres, pero no le quitamos mérito a nuestro equipo; nosotros también tenemos buenos nombres en nuestra plantilla”, valoró Ronaldo Webster.

Por su parte, el defensa central de los Reggae Boyz, Ian Fray, aseveró que están preparados para jugarle de tú a tú a una selección que, por Ranking FIFA y calidad de jugadores, es superior.

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“Creo que hay más entusiasmo porque sabemos que siempre hay presión en cada partido, [sobretodo] para clasificarnos al Mundial, pero estamos muy emocionados y no tenemos miedo; no estamos nerviosos; estamos listos para salir a jugar y competir”, afirmó el zaguero del Inter Miami.

Al interior de la Selección de Jamaica, los jugadores están seguros de estar preparados para este juego definitivo y conseguir el boleto al Mundial de 2026.

“Hemos trabajado, conocemos nuestra estrategia y estamos listos para el partido”, compartieron antes de comenzar su último entrenamiento en Verde Valle y cerrar filas para la final del Repechaje Mundialista.

Jamaica quiere regresar a una Copa del Mundo, luego de 28 años, pero tendrá que derrotar a República Democrática del Congo para cumplir su sueño.