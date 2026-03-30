Álvaro Fidalgo lanza emotivo mensaje tras debutar con la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo vivió una noche de ensueño el sábado en la cancha del Estadio Azteca, al debutar de manera oficial con la Selección Mexicana en el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El exjugador del América, quien recientemente concluyó los trámites para representar al Tricolor, se ganó la confianza de Javier Aguirre y apareció como titular en el duelo ante Portugal, disputado en el Coloso de Santa Úrsula.

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Durante los minutos que estuvo en el terreno de juego, el futbolista nacido en España mostró personalidad y buen manejo de balón, al solicitar constantemente la pelota y apoyar tanto en labores ofensivas como defensivas.

Su destacada actuación le valió el reconocimiento de la afición, que observó cómo el ahora jugador del Real Betis respondió al cariño desde la grada. Más tarde, Fidalgo agradeció el apoyo a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje.

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"Muy feliz por el debut con la Selección Mexicana y más en este estadio tan importante para mí. Increíble. Gracias a todos. ¡Vamos!", escribió el mediocampista, quien de inmediato recibió mensajes de apoyo por parte de los aficionados, que ya esperan verlo nuevamente en acción frente a Bélgica.

Con este debut, Álvaro Fidalgo dio un paso importante en su carrera internacional y se perfila como una opción a considerar en el proceso de Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026. Su personalidad en la cancha, sumada a la respuesta positiva de la afición, refuerzan la ilusión de verlo consolidarse con la camiseta tricolor en los próximos compromisos de la Selección Mexicana