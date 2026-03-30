Histórico del Real Madrid se rinde ante el Estadio Azteca: “Es más imponente que el Bernabéu”

La cancha del Estadio Azteca ha sido testigo de algunos de los momentos más memorables en la historia del futbol mundial, al ver coronarse en su césped, durante la Copa del Mundo de la FIFA, a Pelé en 1970 y a Diego Armando Maradona en 1986.

Con ese legado a cuestas y a las puertas de albergar por tercera ocasión la inauguración del máximo torneo de futbol, el inmueble volvió a ser protagonista hace unas horas con su reapertura, luego de diversos trabajos de remodelación.

El encuentro elegido para marcar el regreso del Coloso de Santa Úrsula fue el partido amistoso entre México y Portugal, que concluyó con un empate sin goles y reunió a diversas figuras del balompié internacional, quienes no dudaron en acudir para presenciar la versión renovada de la casa del Tricolor.

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Entre los invitados especiales destacó Jorge Valdano, exjugador del Real Madrid y actual comentarista de TV Azteca, quien durante su participación para la cadena se declaró sorprendido por la majestuosidad del recinto.

Valdano, quien conquistó con el conjunto merengue dos Ligas de España y dos Copas de la UEFA como futbolista, además de una Liga como entrenador en 1994, aseguró que el ahora denominado Estadio Banorte resulta incluso más imponente que el Santiago Bernabéu.

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"He trabajado casi diez años en el Santiago Bernabéu y, al menos una vez al día, salía por el túnel y pensaba: ‘qué grande es esto’. No me acostumbraba. Pero esto es más imponente. Cuando entré, sentí lo mismo que la primera vez que lo pisé: una sensación de vértigo", comentó el también campeón del mundo con Argentina en México 1986.