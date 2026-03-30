Luis García sobre la llegada de Obed Vargas: "A los mexicanos nos quieren en el Atlético"

El lazo entre el Atlético de Madrid y México no es fortuito, ni reciente. Comenzó a escribirse en la década de los 80, con Hugo Sánchez, y se fortaleció con el paso de los años gracias a nombres como Raúl Jiménez, Héctor Herrera e incluso Javier Aguirre, quien también dejó su marca desde la banca.

Hoy, esa relación suma un nuevo episodio con la llegada de Obed Vargas, joven talento procedente de la MLS que ya debutó bajo las órdenes del entrenador Diego Simeone.

La incorporación del volante, quien aspira a formar parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, fue bien recibida por Luis García, quien —con 33 goles en 73 partidos en el Atlético de Madrid— dejó una huella imborrable.

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El exdelantero recordó que el chico aterriza en un club con peso, historia y una conexión comprobada con el futbol mexicano, elementos que considera clave para su desarrollo y proyección en Europa.

“No doy consejos, tengo cuatro hijos y ninguno me hace caso. Obed llega a un gran equipo, un club donde a los mexicanos nos quieren y la afición también nos respeta. Hugo Sánchez abrió el camino; luego, yo tuve la fortuna de estar ahí, además de Raúl Jiménez, Héctor Herrera y Javier Aguirre, una lista especial”, señaló.

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