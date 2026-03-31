Repechaje Mundialista de Europa: Horarios y canales para ver EN VIVO HOY las cuatro finales de UEFA

Hoy, conoceremos a los últimos seis invitados para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Cuatro de esos boletos se repartirán en Europa, entre ocho selecciones que sueñan con estar en el siguiente Mundial.

Bosnia y Herzegovina, Italia, Suecia, Polonia, Chequia, Dinamarca, Kosovo y Turquía han llegado hasta esta instancia, por lo que tratarán de aprovechar su oportunidad de disputar la justa mundialista.

Este martes 31 de marzo, se juegan las cuatro finales del Repechaje Mundialista de Europa, por lo que la expectativa de conocer a los nuevos participantes del máximo torneo de selecciones de la FIFA es enorme.

Los bosnioherzegovinos dejaron en el camino a Gales, tras imponerse en tanda de penaltis (2-4), en condición de visitante.

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Los italianos derrotaron (2-0) a Irlanda del Norte en casa y cumplieron con las expectativas para avanzar a la final.

Los suecos no tuvieron problema para vencer (1-3) a Ucrania a domicilio y avanzar a la disputa por un boleto al Mundial de 2026.

Los polacos superaron (2-1) a Albania y se instalaron entre las dos selecciones que lucharán por uno de los cuatro espacios que quedan disponibles para Europa.

Los checos, desde los once pasos (4-3), eliminaron a Irlanda como locales y se instalaron en la final del Repechaje Mundialista.

Los daneses superaron, sin mayor complicación (4-0), a Macedonia del Norte en casa.

Los kosovareses sorprendieron al derrotar (3-4) a Eslovaquia en condición de visitante y avanzaron a la final.

Por la mínima (1-0), los turcos vencieron a Rumania frente a su afición y están a 90 minutos de disputar la Copa del Mundo de Norteamérica.

Ocho selecciones se disputan los cuatro boletos que quedan disponibles de Europa este martes 31 de marzo. El sueño de estar en el Mundial es enorme para todas.

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Horarios y canales para ver EN VIVO HOY las cuatro finales del Repechaje Mundialista de Europa

Bosnia y Herzegovina vs Italia

Fecha: Martes 31 de marzo

Hora: 12:45

Estadio: Bilino Polje

Transmisión: SKY Sports

Suecia vs Polonia

Fecha: Martes 31 de marzo

Hora: 12:45

Estadio: Strawberry Arena

Transmisión: SKY Sports

Chequia vs Dinamarca

Fecha: Martes 31 de marzo

Hora: 12:45

Estadio: Generali Arena

Transmisión: SKY Sports