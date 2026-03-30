Bolivia sueña con la clasificación al Mundial 2026: "Queremos hacer historia"

Cuando Bolivia jugó por última vez una Copa del Mundo, el autor del gol contra Surinam en el primer partido del Repechaje Mundialista y actual figura de la selección sudamericana, Miguel Terceros, todavía no había nacido. Ahora, él asume el reto de cortar la sequía de su país sin presencia en el torneo de naciones más importante.

Antes de su último entrenamiento en el Centro Deportivo Borregos, el futbolista del Santos de Brasil reconoció que “Bolivia no es una selección que ha asistido a bastantes Copas del Mundo, entonces eso es una motivación más para el grupo de poder hacer historia. Tenemos la mentalidad de hacer historia con nuestro país y venimos trabajando para que eso se cumpla”.

Después de remontar a Surinam el jueves pasado, La Verde tiene la confianza a tope y aseguran que están listos para cambiar la historia de su nación.

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Robson Matheus, mediocampista en el Bolívar de su país, expresó que “tenemos la fe de que podemos cambiar la historia de Bolivia y sabemos del apoyo de todos los bolivianos que hicieron el esfuerzo para venir acá, eso nos da la fuerza para salir adelante”.

Miguel Terceros mencionó que “Bolivia no es una selección que ha asistido a muchas Copas del Mundo y eso es una motivación para hacer historia” 🇧🇴 pic.twitter.com/po6lqfzpIc — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 31, 2026

La emoción que viven todos los bolivianos se hizo presente en la conferencia de prensa del director técnico, Óscar Villegas, cuando un reportero rompió en llanto y le agradeció la oportunidad de vivir este partido que los tiene a 90 minutos de cumplir el sueño de más de 11 millones de personas.

El estratega, fiel a su estilo tranquilo, expresó que “es natural la expectativa que hay en nuestro país, también en la gente que ha llegado a Monterrey para apoyarnos y hace que sintamos el compromiso y tengamos una motivación especial”.

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Finalmente, Villegas destacó el recambio generacional que experimentó la selección del Altiplano y mencionó que esa mezcla entre juventud y experiencia será la clave para clasificar al Mundial.

“Es un honor estar acá, es una alegría realmente inesperada. Estos jóvenes nos han enseñado que sí se puede. Hemos confiado en ellos y no nos han fallado. Lo que existe es ilusión y el deseo de regalarle a Bolivia este Mundial porque es un país que se lo merece, porque venimos de muchas frustraciones. Necesitamos un país que crea más y esta es una linda oportunidad para seguir creciendo”, concluyó.