Repechaje Mundialista: Horario y canales para ver EN VIVO HOY República Democrático del Congo vs Jamaica

Este martes 31 de marzo, se definirá el invitado número 47 para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, es decir, el penúltimo.

El cupo será repartido en el Repechaje Mundialista de Guadalajara, donde hay dos selecciones que ya están en la final y que sueñan con ser parte del torneo más importante del mundo de la FIFA.

Sin embargo, una sola podrá clasificar y hará historia al conseguir su segunda participación.

República Democrática del Congo y Jamaica disputarán el duelo definitivo sobre la cancha del estadio Akron.

Los Reggae Boyz accedieron a este encuentro tras haber derrotado (0-1) a Nueva Caledonia el jueves pasado, donde tuvieron el favoritismo de su lado. Hoy, será todo lo contrario.

Con solitaria anotación de Bailey Cadamarteri, la escuadra de la isla caribeña se impuso a los caledonios y superó su primera prueba en la Repesca Intercontinental. Todavía le falta la más importante.

Ahora, está a 90 minutos de regresar a una Copa del Mundo, luego de 28 largos años de ausencia. Necesitan romper esa racha para darle una alegría a su nación.

Cabe recordar que Jamaica ha disputado el Mundial en una sola ocasión, que fue en Francia 1998, por lo que sueña con volver lo más pronto posible.

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Por su parte, República Democrática del Congo parte favorito, pero no tiene la intención de confiarse en la casa de las Chivas.

Los congoleños se clasificaron, de manera directa, a la final del Repechaje Mundialista, gracias a que ocupan la posición número 48 en el Ranking de la FIFA; Jamaica es el 70.

La representante de África buscará asistir a una Copa del Mundo por primera vez, con su nombre actual.

Antes de ser República Democrática del Congo, se llamaba Zaire y así participó en un Mundial; clasificó a la edición de Alemania 1974, es decir, han pasado 52 años desde entonces.

De la mano de Yoane Wissa (Newcastle United), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Ngal'ayel Mukau (Lille) y Cedric Bakambu (Real Betis), la selección africana tratará de cumplir con las expectativas y eliminar a los Reggae Boyz.

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Horario y canales para ver EN VIVO HOY República Democrático del Congo vs Jamaica del Repechaje Mundialista