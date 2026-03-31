El Congo parte como favorito frente Jamaica en Guadalajara

Guadalajara.— República Democrática del Congo y Jamaica chocan esta tarde sobre la cancha del estadio Akron, con el objetivo de ser el invitado número 47 para la justa mundialista.

Para los africanos, estar mejor ubicados en el ranking FIFA (48) es motivante, sobre todo porque han recorrido un camino “muy difícil para estar aquí” y saben que cargan con la responsabilidad y el deseo de su nación.

“Es una energía que nos impulsa a superarnos a nosotros mismos; para mí, es una energía positiva. Estamos enfocados en que queremos llevar esta clasificación al pueblo congoleño”, declaró el director técnico de República Democrática del Congo, Sébastien Desabre.

Por su parte, el técnico de Jamaica, Rudolph Speid, señaló no tener “miedo” de su oponente, porque considera que sus jugadores tienen “el espíritu y la mentalidad” para salir avantes, a pesar de no ser favoritos.

“David contra Goliat es mi historia favorita de la Biblia. Este juego tiene mucha importancia, por el esfuerzo y nuestro orgullo, pero no sólo de nosotros mismos, sino para nuestro país. Sé que daremos lo mejor mañana [hoy], porque sabemos que el premio es la Copa del Mundo”, manifestó.