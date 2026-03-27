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Piratas informáticos vinculados con el gobierno de accedieron al correo electrónico personal del director del FBI, Kash Patel, y publicaron fotos y documentos de su cuenta.

Entre el material robado y publicado hay fotos antiguas de Patel fumando puros y haciendo muecas, y también se ha filtrado una copia de un currículum antiguo.

El grupo Handala Hack Team, un grupo de ciberdelincuentes con motivaciones políticas que empezó a actuar a finales de 2023, se atribuyó el ciberataque.

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Dicho grupo tiene en su historial el robo de datos de empresas de energía, tecnología y organismos gubernamentales con el objetivo de impulsar campañas proiraníes, propalestinas y antiisraelíes en internet.

"¿Esta es la seguridad de la que tanto presume EU?"

"¿Esta es la seguridad de la que tanto presume el gobierno estadounidense?", presumieron en redes los ciberdelincuentes.

Los correos electrónicos robados se encuadrarían entre los años 2011 y 2022, fechas anteriores a que Patel dirigiera el FBI, y tan solo incluyen información personal.

No es la primera vez que el director del FBI sufre un ciberataque, ya que a finales de 2024, poco antes de tomar posesión del cargo, fue informado de que sus comunicaciones personales habían sido atacadas.

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Entonces, el ataque fue atribuido a piratas chinos e iraníes, como parte de una ofensiva mayor que pretendía destapar contenido privado de los futuros funcionarios de la administración del presidente Donald Trump.

Por otra parte, los servicios de inteligencia de Estados Unidos han alertado en las últimas semanas sobre la posibilidad de ciberataques que estuvieran conectados a Irán como represalia por la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra la República Islámica desde el 28 de febrero.

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