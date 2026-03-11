El Buró Federal de Investigaciones (FBI) advirtió recientemente a los departamentos de policía de California que Irán podría tomar represalias por los ataques estadounidenses lanzando drones contra la Costa Oeste, informa este miércoles ABC News, que dijo haber revisado una alerta emitida.

"Recientemente, obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán", según la alerta distribuida a finales de febrero. "No tenemos información adicional sobre el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque".

Al ser cuestionada sobre el tema, una portavoz de la oficina del FBI en Los Ángeles no quiso hacer comentarios. La Casa Blanca tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de ABC News.

Sin embargo, fuentes policiales con experiencia en antiterrorismo aclararon al periódico Los Angeles Times que la alerta, aunque basada en datos de la Guardia Costera, carece de información creíble sobre un ataque inminente y corresponde a un aviso preventivo rutinario.

Los cárteles mexicanos fueron designados por el gobierno de EU como organizaciones terroristas. Archivo El Universal

Alerta por ataques de cárteles mexicanos

ABC News señaló que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos también se han mostrado preocupados en los últimos meses por el creciente uso de drones por parte de los cárteles de la droga mexicanos y la posibilidad de que la tecnología pueda ser utilizada para atacar a las fuerzas y al personal estadounidense cerca de la frontera con México.

“Un informe no corroborado sugirió que líderes no identificados de cárteles mexicanos habían autorizado ataques con (drones) cargados de explosivos contra las fuerzas del orden y el personal militar estadounidense a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México”, indica ABC News, citando un boletín de septiembre de 2025.

"Este tipo de ataque contra personal o intereses estadounidenses dentro de Estados Unidos no tendría precedentes, pero ejemplifica un escenario plausible, aunque (los cárteles) suelen evitar acciones que generen atención o respuestas indeseadas de las autoridades estadounidenses".

John Cohen, colaborador de ABC News y exjefe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, expresó al medio su preocupación por la posibilidad de una guerra con drones proveniente tanto del Pacífico como de México.

"Sabemos que Irán tiene una amplia presencia en México y Sudamérica, tiene relaciones, cuenta con los drones y ahora tiene el incentivo para realizar ataques", dijo Cohen. "El FBI actúa con inteligencia al emitir esta advertencia para que los estados y municipios puedan prepararse mejor y responder a este tipo de amenazas. Información como esta es crucial para las agencias policiales".

Newsom dice que "no hay amenaza inminente"

Sobre el tema de los drones, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que "estamos al tanto de esa información. Hemos estado colaborando a través del SOC (Centro de Operaciones del Estado), que creamos justo después de que comenzara la guerra. Trabajamos con la Oficina de Servicios de Emergencia, pero también a nivel local para asegurarnos de transmitir toda la información que recibimos".

Añadió que "las cuestiones relacionadas con los drones siempre han sido una prioridad y hemos creado algunos grupos de trabajo, específicamente en torno a esas preocupaciones. Pero eso es todo lo que puedo compartir por el momento". Sin embargo, en redes sociales, subrayó que no hay "amenazas inminentes".

La oficina de Newsom dijo a Fox News que el estado ha elevado su nivel de seguridad desde el inicio de la guerra y que el boletín del FBI fue una de las varias actualizaciones de seguridad que el estado recibe de sus socios federales, las cuales luego se difunden a las fuerzas del orden locales.

