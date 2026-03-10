El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que no coloque minas en el estrecho de Ormuz, después de que Teherán prometiera que nada del petróleo del Golfo pasará por esa vía marítima clave mientras continúe la guerra.

"Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz, el punto de flujo más importante del mundo, que transporta aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo crudo, según dos personas familiarizadas con los informes de inteligencia estadounidenses sobre el tema, reportó CNN.

Conflicto en Medio Oriente será de corta duración y con efectos acotados en México: BBVA; mejora perspectiva de crecimiento para 2026

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que ahora controla efectivamente el estrecho junto con la marina tradicional de Irán, tiene la capacidad de desplegar un “guantelete” de embarcaciones dispersas para colocar minas, barcos cargados de explosivos y baterías de misiles en tierra, informó CNN.

La Guardia Revolucionaria advirtió previamente que cualquier barco que atravesara el estrecho sería atacado, y el canal ha permanecido prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra.

Después de que surgieran informes de que Irán estaba usando pequeñas embarcaciones para minar el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció en Truth Social que "10 barcos y/o buques minadores inactivos” han sido destruidos.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, añadió que "bajo la dirección del presidente Trump, @CENTCOM ha estado eliminando buques minadores inactivos en el Estrecho de Ormuz, aniquilándolos con precisión implacable. No permitiremos que terroristas tomen como rehén el Estrecho de Ormuz.Al debilitado régimen iraní: ¡se le ha puesto oficialmente sobre aviso!".

