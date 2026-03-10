Más Información
Sheinbaum se reúne con representantes de AstraZeneca, Ericsson, Lego, Nokia, Volvo; países nórdicos anuncian inversiones en México
Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi
Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma
Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia
Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”
Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso
Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice
“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte
Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que no coloque minas en el estrecho de Ormuz, después de que Teherán prometiera que nada del petróleo del Golfo pasará por esa vía marítima clave mientras continúe la guerra.
"Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.
Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz, el punto de flujo más importante del mundo, que transporta aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo crudo, según dos personas familiarizadas con los informes de inteligencia estadounidenses sobre el tema, reportó CNN.
Lee también Conflicto en Medio Oriente será de corta duración y con efectos acotados en México: BBVA; mejora perspectiva de crecimiento para 2026
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que ahora controla efectivamente el estrecho junto con la marina tradicional de Irán, tiene la capacidad de desplegar un “guantelete” de embarcaciones dispersas para colocar minas, barcos cargados de explosivos y baterías de misiles en tierra, informó CNN.
La Guardia Revolucionaria advirtió previamente que cualquier barco que atravesara el estrecho sería atacado, y el canal ha permanecido prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra.
Después de que surgieran informes de que Irán estaba usando pequeñas embarcaciones para minar el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció en Truth Social que "10 barcos y/o buques minadores inactivos” han sido destruidos.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, añadió que "bajo la dirección del presidente Trump, @CENTCOM ha estado eliminando buques minadores inactivos en el Estrecho de Ormuz, aniquilándolos con precisión implacable. No permitiremos que terroristas tomen como rehén el Estrecho de Ormuz.Al debilitado régimen iraní: ¡se le ha puesto oficialmente sobre aviso!".
Trump se refiere a Carney como el "futuro gobernador de Canadá"; el republicano quiere la anexión del territorio canadiense
desa/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]