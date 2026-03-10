El escalamiento del conflicto militar en Medio Oriente, cerca del estrecho de Ormuz genera efectos en cadena más allá de esa región, porque se afectan los mercados energéticos, el transporte marítimo y las cadenas de suministro global, dijo la conferencia de la ONU sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En el documento “Afectaciones en el estrecho de Ormuz, implicaciones al comercio y desarrollo”, el organismo aseguró que por dicha región transita una cuarta parte del comercio mundial de petróleo transportado por vía marítima.

Hay cruce significativo de gas natural licuado y fertilizantes, que se ven afectados por el conflicto, porque “la escalada militar en la región ha alterado los flujos de navegación a través de este paso estratégico…”.

Por ejemplo, ya hay reacciones en los mercados del petróleo, al llegar el Brent a más de 90 dólares por barril, lo que puede llevar a un incremento de los precios de los alimentos, como una reacción que ya se vio en otros momentos en que suben los precios de dicho energético.

Se encarecieron los fletes que mueven crudo y las primas de seguros por riesgo de guerra, además de que suben los costos del combustible marítimo, encareciendo el transporte en las cadenas de suministro.

Caen 97% los cruces por el estrecho de Ormuz

Por dicho estrecho pasan 10.4 mil millones de pies cúbicos de gas natural licuado, añadió la UNCTAD.

De un promedio de 129 cruces al día de barcos por Ormuz, cayó a cuatro cruces en los últimos días, una caída de 97%, agregó el organismo.

En cuanto a los fertilizantes, la UNCTAD expuso que un tercio del comercio mundial de éstos transportado por mar, alrededor de 16 millones de toneladas cruzan por dicho estrecho pasa por este estrecho.

“Las economías en desarrollo podrían verse particularmente afectadas, ya que los altos niveles de deuda y el aumento de los costos de financiación limitan su capacidad para absorber nuevos shocks de precios”.

Agregó que la pandemia de Covid-19 y el inicio de la guerra en Ucrania- demostraron cómo las perturbaciones en energía, transporte e insumos agrícolas pueden propagarse rápidamente a través de mercados interconectados.

