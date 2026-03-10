La guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, inició el pasado 28 de febrero con un ataque coordinado donde falleció el ayatolá Ali Jamenei, quien fue sustituido recientemente por su hijo Mojtaba Jamenei. El conflicto, que suma ya 11 días, ha provocado un fuerte aumento en los precios internacionales del petróleo.

El lunes, el presidente Donald Trump advirtió que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, su país "golpeará 20 veces más fuerte" de lo que lo ha hecho hasta ahora al Estado persa.

Sin embargo, horas antes afirmó que la guerra "prácticamente está terminada", al afirmar que Irán ya no tiene "marina" ni "comunicaciones" ni "fuerza aérea".

Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada de ataques entre las partes involucradas, lo que ha ocasionado un aumento en el precio del petróleo, que el lunes superó los 100 dólares por barril debido a este conflicto en Medio Oriente.

Mundo 08:47 AM "No buscamos una guerra interminable", dice ministro de Exteriores de Israel El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que su país no busca "una guerra interminable" con Irán y que esta acabará cuando, "a su debido tiempo", consulte con Estados Unidos el momento para ponerle fin.

En una rueda de prensa en Jerusalén con el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, de visita a Israel en plena guerra con Irán, Saar dijo que "se han conseguido grandes logros ya" dañando el programa nuclear iraní, su sistema de misiles y a objetivos del régimen de los ayatolás, pero no ha concretado cuándo tiempo seguirá la ofensiva.



Mundo 08:26 AM G7 listo para actuar "de forma urgente" a fin de estabilizar precios del petróleo Los países del G7 aseguraron que están listos para actuar "de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles" para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por los bombardeos a Irán, aseguró este martes el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

Agregó que hoy habrá una reunión de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para tener los datos precisos de la situación y aclarar a los gobiernos en la toma de decisiones.



Mundo 08:07 AM Pentágono estudia "varias opciones" para escoltar navíos en el estrecho de Ormuz El Pentágono confirmó que estudia "varias opciones" para futuras escoltas a navíos a través del estrecho de Ormuz, aunque no detalló cuando comenzarían estas operaciones en ese paso estratégico para el transporte de petróleo y gas, afectado por la guerra de Washington e Israel contra Irán.

Preguntado en una rueda de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, dijo que se preparan ante la posibilidad de que les sea asignada la misión de proteger la travesía de buques mercantes en la vía, por la que pasa entre el 20% y el 25% de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.

"Estamos analizando diversas opciones y resolveremos los problemas a medida que se presenten", agregó el general, quien afirmó que cuando llegue el momento presentarán al presidente estadounidense, Donald Trump, alternativas, recursos necesarios y evaluación de riesgos.



Mundo 08:04 AM Irán dice que Ormuz será un estrecho de paz para todos o de sufrimiento para belicistas El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, afirmó que el estratégico paso de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas, en referencia a Estados Unidos. “El estrecho de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o un estrecho de derrota y sufrimiento para los belicistas”, dijo Lariyani en la red social X.

La advertencia de una de las figuras políticas iraníes más visibles en estos momentos se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiese ayer que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz su país “golpeará 20 veces más fuerte” al Estado persa de lo que lo ha hecho hasta ahora.



Mundo 07:57 AM Irán asegura que las futbolistas asiladas en Australia están siendo "tomadas como rehenes" El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, criticó la decisión del gobierno de Australia de conceder el asilo a cinco futbolistas de la selección femenina de Irán que se encuentran en el país tras haber participado en la Copa de Asia y consideró que las están tomando "como rehenes".

"Mataron a más de 165 colegialas iraníes inocentes en un doble ataque con Tomahawk (misil de crucero) en la ciudad de Minab, ¿y ahora quieren tomar a nuestros atletas como rehenes asegurando que las están "salvando"? La audacia y la hipocresía son asombrosas", dijo Bagaei en un post en X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el lunes al gobierno australiano que concediera asilo a la selección femenina iraní y dijo que Washington recibiría a las deportistas si Camberra no accedía a refugiarlas.



Mundo 07:55 AM Bloqueo del estrecho de Ormuz encarece las cadenas de suministro, alerta la ONU La UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, advirtió del encarecimiento en las cadenas de suministro a raíz de las interrupciones en el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, un corredor comercial vital en el mundo, debido al conflicto iniciado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Los fletes de petroleros y las primas de seguros por riesgo de guerra están aumentando, mientras también suben los costos del combustible marítimo, encareciendo el transporte en las cadenas de suministro", han constatado los expertos del organismo en un rápido análisis publicado hoy.

Asimismo, un tercio del comercio mundial de fertilizantes transportado por mar (unas 16 millones de toneladas) pasa por este estrecho, lo que preocupa por las repercusiones de esta situación en el acceso en algunos de los países más pobres a estos productos para la agricultura.



Mundo 07:54 AM Israel dice que está atacando objetivos de Hizbulá en nuevos bombardeos contra sur Beirut El Ejército israelí ha lanzado nuevos bombardeos contra la "infraestructura" de la milicia libanesa chií Hezbolá, apoyada y financiada por Irán, en la zona del Dahiye, los barrios del sur de la capital libanesa de Beirut.

Los bombardeos llegan después de que el Ejército hebreo volviera a pedir previamente a los residentes de esta zona evacuar sus hogares.



Mundo 07:50 AM Australia concede asilo a futbolistas de Irán Australia anunció que ha concedido asilo a cinco futbolistas de la selección femenina de Irán que se encuentran en el país tras haber participado en la Copa de Asia, mientras otras integrantes del equipo permanecen en Sídney a la espera de viajar a Malasia en las próximas horas, según la cadena pública australiana ABC.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera el lunes al gobierno australiano que concediera asilo a la selección femenina iraní y advirtiera que Washington recibiría a las deportistas si Camberra no accedía a refugiarlas, las autoridades del país oceánico informaron este martes que habían concedido visados humanitarios a cinco de las 25 convocadas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, habló por teléfono con Trump sobre la situación de las jugadoras, según el líder del país austral, en una conversación en la que trasladó al mandatario norteamericano que cinco futbolistas que pidieron asistencia para no regresar a Irán tras el torneo ya habían recibido protección y se encontraban en un lugar seguro.



Mundo 07:48 AM Francia insta a Israel a que se abstenga de cualquier intervención terrestre en el Líbano Francia instó a Israel a que se abstenga de cualquier intervención terrestre u operación sostenida a gran escala en el Líbano, cuya situación en la actual escalada bélica será abordada este miércoles en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.

"Francia insta a Israel a abstenerse de cualquier intervención terrestre u operación sostenida a gran escala en el Líbano, cuya integridad territorial y soberanía deben ser respetadas", manifestó el Ministerio francés de Exteriores en un comunicado, en el que expresó la "profunda preocupación" por la situación en el país.

La actual escalada bélica de Israel en el Líbano será tratada mañana en una reunión "de emergencia" solicitada por Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU, precisó la diplomacia francesa.



Mundo 07:47 AM Irán ataca a Israel y países del golfo Pérsico Irán lanzó nuevos ataques el martes contra Israel y países árabes del golfo Pérsico y mantuvo la presión sobre Medio Oriente en una guerra iniciada por Israel y Estados Unidos que ha remecido los mercados mundiales y no muestra señales de disminuir.

En Bahrein, las autoridades dijeron que un ataque iraní alcanzó un edificio residencial en Manama, la capital, matando a una mujer de 29 años e hiriendo a otras ocho personas. Arabia Saudí dijo que ha destruido dos drones sobre su región petrolera oriental y en Kuwait la Guardia Nacional indicó que derribó seis de esos aparatos.

En Emiratos Árabes Unidos, los bomberos combatieron un incendio en la ciudad industrial de Ruwais —hogar de plantas petroquímicas— tras un ataque con drones iraní, dijeron funcionarios. No se reportaron heridos.

Las sirenas también sonaron en Jerusalén y se oyeron sonidos de explosiones en Tel Aviv mientras los sistemas de defensa israelíes trabajaban para interceptar las andanadas provenientes de Irán.



Mundo 07:08 AM Jefe de seguridad iraní dice a Trump que se cuide "de no ser eliminado" El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, amenazó el martes al presidente estadounidense, Donald Trump, y le advirtió que se cuide "de no ser eliminado".

El mandatario republicano había advertido el lunes que iba a golpear "muy duro" a Irán si la república islámica bloqueaba el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto desde el inicio de la guerra hace once días.

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", replicó Larijani en X.



Mundo 07:32 AM Este martes será el "día más intenso" de ataques en Irán, advierte el Pentágono; ve capacidad reducida de respuesta El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, adelantó que este martes será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra y afirmó que Teherán ha mostrado una capacidad reducida de respuesta a medida que avanza la ofensiva. "Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.



Mundo 07:06 AM Israel vuelve a pedir a los residentes del sur de Beirut que evacuen sus casas El Ejército de Israel volvió a pedir a los residentes en los barrios del sur de Beirut, la capital libanesa, que abandonen sus hogares ante posibles nuevos ataques israelíes en la zona.

En un comunicado, el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, dio una "advertencia urgente" a los residentes de la zona del Dahye, considerada un bastión del grupo chíi Hizbulá, para que se alejen de ella.



Mundo 08:15 AM Aramco advierte de consecuencias "catastróficas" de la guerra en el mercado petrolero La guerra en curso en Medio Oriente podría resultar desastrosa para el mercado petrolero, por lo que es fundamental reabrir el estrecho de Ormuz, afirmó este martes el presidente y CEO de la petrolera Saudi Aramco, Amin H. Nasser.

"Cuanto más dure la perturbación, más catastróficas serán las consecuencias para los mercados petroleros mundiales y más drásticas las consecuencias para la economía global", dijo en una conversación con medios en el día 11 de conflicto.

"Es absolutamente crucial que se reanude el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz", por donde transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial y cerrado de facto por los iraníes en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel, añadió Nasser.



