Locura en los mercados financieros por el sube y baja del precio del petróleo ¿qué está pasando y qué podemos esperar? Pablo Zárate, especialista en temas energéticos; Managing Director de FTI Consulting en México, nos habla al respecto.

En otros temas: Sheinbaum responde a Trump luego de sus declaraciones en la cumbre “Escudo de las Américas”: cooperación sí, intervención no / ¿Cómo va la devolución de dinero producto de los aranceles que Trump impuso y que la Suprema Corte declaró ilegales?