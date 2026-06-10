Este miércoles 10 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia de prensa matutina, para informar sobre los hechos más relevantes del país.

Sigue aquí el minuto a minuto de "La Mañanera del Pueblo" y mantente informado.

Nación 08:38 AM Pedro Rivas, director general de Mercado Pago México, indicó que son muy optimistas en la oportunidad de invertir en México. Sostuvo que esta inversión es el comienzo de una relación entre Mercado Libre, Mercado Pago y México. "Estamos apostando muy fuerte por México", añadió.

Nación 08:35 AM Sheinbaum Pardo comentó que aún evalúa en dónde ver el partido inaugural del Mundial de futbol, ya sea en una de las 18 sedes o en Palacio Nacional.

Nación 08:34 AM "México está de moda", agregó la titular del Ejecutivo al asegurar que se garantiza la seguridad y el termino de obras de infraestructura en el país para la inauguración del Mundial.

Nación 08:29 AM La presidenta Claudia Sheinbaum negó que hubiera preocupaciones ante las protestas que existen a un día del Mundial 2026. "Ninguna, está todo bajo control", expresó. Sostuvo que hay 18 sedes en México donde se puede ver el partido de manera gratuita en caso de que en CDMX no se pueda.

Nación 08:27 AM El secretario de Economía adelantó que la siguiente semana hay una nueva ronda de revisión del T-MEC.

Nación 08:24 AM En el Plan México "vamos en tiempo y forma", sostuvo Marcelo Ebrard al destacar los proyectos que existen en el país.



Nación 08:21 AM La oficina de promoción de inversiones de la Presidencia de la República busca apoyar a los proyectos en el país, explicó el secretario de Economía.



Nación 08:19 AM La mandataria federal reconoció que ayer bajó la inflación por debajo del 4% y esto, afirmó, es resultado del trabajo que hacen para no aumentar precios de la gasolina.

Nación 08:17 AM A un día de la inauguración del Mundial 2026, Sheinbaum Pardo dijo que es decisión de Estados Unidos si la selección de Irán se queda a pernoctar en su país. Sin embargo, la selección de Irán se queda en Tijuana tras una solicitud de permanencia.

Nación 08:12 AM La Presidenta de México destacó que la inversión de Mercado Libre y los avances en facilitar las inversiones, reflejan la confianza que existe en México.

Nación 08:09 AM El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, presentó los avances de la plataforma nacional de establecimientos mercantiles, un espacio digital para realizar trámites de pequeños y medianos negocios. El objetivo es asegurar que cada uno de ellos operen 100% en regla.

Nación 08:01 AM Víctor Hugo Borja, director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) destacó que la Comisión actualmente vive un proceso de digitalización, por lo que se reporta una reducción de trámites pasando de 340 a 125. "Vamos a hacer los trámites más rápidos pero nunca a costa de su salud", expresó.

Nación 07:56 AM Ximena Escobedo, subsecretaria de industria y comercio, de la Secretaría de Economía, habló sobre los tres decretos firmados por la Presidenta en el mes pasado, entre ellos el decreto para la autorización inmediata de inversiones, el cual busca que las empresas generen proyectos estratégicos sin gestionar permisos por separado.



Nación 07:50 AM El director de Mercado Pago detalló que la inversión busca mayor desarrollo tecnológico, seguir expandiendo la red logística, digitalizar la economía y generar nuevos empleos de calidad en México. El reto será que las personas, PyMEs y emprendedores encuentren en la plataforma una puerta a la economía digital, explicó.

Nación 07:48 AM Pedro Rivas, director general de Mercado Pago México, destacó que la empresa lleva más de 20 años comprometida con México y en busca de mejorar y evolucionar, destinarán más de 4 mil 600 millones de dólares.

Nación 07:45 AM Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anunció una inversión de 4 mil 600 mdd de Mercado Libre en México, con el objetivo de expandir su infraestructura.

Nación 07:37 AM En enlace al estado de Durango, realizan la entrega de 450 viviendas del Bienestar. Suman 90 fraccionamientos a nivel nacional donde se han entregado más de 22 mil casas para las y los derechohabientes.

Nación 07:33 AM A las 7:33 de la mañana inicia la conferencia de la Presidenta desde Palacio Nacional.

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