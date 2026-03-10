Los mercados bursátiles globales tuvieron un lunes frenético en el que se recuperaron algunas pérdidas iniciales, para cerrar con sólidas ganancias, mientras que las preocupaciones de inversionistas se transformaban en esperanza de que la guerra con Irán quizá no sea tan prolongada.

Los precios del petróleo también oscilaron bruscamente, pasando de 120 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022, de regreso a debajo de 100 dólares.

El S&P 500 llegó a caer 1.5% en la apertura, pero cerró con ganancia de 0.8%. El promedio industrial Dow Jones se recuperó de una caída de casi 900 puntos, para sumar 239 enteros, o 0.5%, mientras el compuesto Nasdaq avanzó 1.4%.

En el ámbito local, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la sesión con una pérdida de 0.6%, ubicándose en 66 mil 890.27 enteros, pero al inicio de la jornada el descalabro era de más de 2%.

Son las más recientes oscilaciones en los mercados financieros por la incertidumbre sobre qué tanto subirá el petróleo y cuánto se mantendrá allí, como resultado de las afectaciones en la industria energética en Oriente Medio.

Los mercados se recuperaron en la última hora de operaciones de Wall Street, luego de que el presidente Donald Trump declaró a CBS News que cree que “la guerra está muy completa”.

Eso calmó las preocupaciones acumuladas por la mañana, cuando el precio del crudo Brent, de referencia internacional, alcanzó 119.50 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022, luego de la invasión rusa a Ucrania.

Las preocupaciones han girado en torno al estrecho de Ormuz, una vía fluvial frente a la costa de Irán por la que navega una quinta parte del petróleo mundial. Irán ha prometido atacar a los barcos que naveguen por el estrecho.

Si el estrecho permanece cerrado, aunque sea unas semanas, el precio del petróleo podría alcanzar 150 dólares por barril, según estrategas de Macquarie Research.

Gráfica: Elaboración propia

Los precios del petróleo redujeron sus ganancias en el día, en un principio por las versiones de que el G7 podría coordinar medidas para hacer retroceder los repuntes. Roland Lescure, ministro de Finanzas de Francia, país que ejerce la presidencia temporal, insistió en que se examinará “de cerca cómo estabilizar el conjunto de los flujos, el conjunto del mercado”.

Posteriormente, las cotizaciones registraron un desplome luego de Trump declaró a CBS que a Irán “no les queda nada. No queda nada en un sentido militar”.

Trump también añadió que, en lo referente al estrecho de Ormuz, está “pensando en tomarlo”, según CBS.

El crudo Brent retrocedió para cerrar en 98.96 dólares por barril y luego siguió su desplome debajo de 90 dólares. El crudo estadounidense de referencia alcanzó 119.48 dólares por barril, pero retrocedió para cerrar en 94.77 dólares, y más tarde cayó hacia 85 dólares por barril.

Pemex informó que vendió el barril de la mezcla nacional en 88.96 dólares al terminar la sesión, un aumento de 5.32 dólares respecto al viernes pasado.

En el mercado cambiario, Bloomberg reportó que el tipo de cambio se vendió en 17.63 unidades en operaciones al mayoreo.

A su vez, el dólar al menudeo cerró en 18.26 en ventanillas de Banamex, el mismo nivel con el que terminó la semana pasada.

En otros mercados bursátiles internacionales, donde las economías dependen más de la importación de petróleo y gas natural, las acciones cayeron antes de los comentarios de Trump. El Kospi surcoreano se desplomó 6%, el Nikkei de Japón perdió 5.2% y el CAC 40 de Francia cedió 1%.

Analizan acciones

La presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer que su gobierno analiza medidas para evitar incrementos en el precio de la gasolina en México, ante la volatilidad del mercado internacional.

Durante su conferencia matutina, señaló que tendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda para revisar el tema, ya que el precio del combustible depende en parte del comportamiento internacional del crudo y de la gasolina que aún se importa al país.

Sheinbaum recordó que México cuenta con un mecanismo fiscal para evitar aumentos abruptos en el precio al consumidor, el cual consiste en reducir el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Además, adelantó que esta misma semana su gobierno firmará nuevamente un acuerdo con empresarios gasolineros para mantener el precio del litro de gasolina Magna por debajo de 24 pesos. Con información de Salvador Corona y agencias.

Gráfica: Elaboración propia