El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que su administración “levantará ciertas sanciones relacionadas con el petróleo para reducir los precios”. Trump no especificó qué sanciones se levantarían, y se limitó a decir: "Tenemos sanciones contra algunos países. Las levantaremos hasta que esto se aclare".

"Quién sabe, quizá no tengamos que volver a colocarlas. Pero cuando llegue el momento, la Armada estadounidense y sus socios escoltarán a los petroleros a través del estrecho si es necesario. Espero que no sea necesario, pero si lo es, los escoltaremos sin demora".

“El Estrecho de Ormuz seguirá siendo seguro”, declaró durante una conferencia de prensa. “Estamos poniendo fin a esta amenaza de una vez por todas, y el resultado será una reducción en los precios del petróleo y el gas para las familias estadounidenses”.

Trump también afirmó que en una llamada con su homólogo ruso, Vladímir Putin, le pidió acabar con la guerra en Ucrania "si quiere ayudar" a aliviar el conflicto en Medio Oriente de EU e Israel contra Irán. "Tuvimos una muy buena conversación y él quiere ser muy constructivo", dijo Trump.

Además, se le preguntó al presidente sobre sus comentarios del lunes anterior en los que le dijo a un periodista que la guerra estaba "muy completa", mientras que al mismo tiempo, el Pentágono dijo el lunes en las redes sociales: "Apenas hemos comenzado a luchar".

Cuando le preguntaron a Trump si era el final o el principio, dijo: "Es el comienzo de la construcción de un nuevo país".

“Irán es un país muy poderoso. Iban a apoderarse de Medio Oriente. Si no los atacábamos, se apoderarían de Medio Oriente”, declaró Trump en una conferencia de prensa en Florida.

