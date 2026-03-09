Más Información

Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; hay un muerto, un herido y dos más atrapados

Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; hay un muerto, un herido y dos más atrapados

"Pensé que estaba temblando"; vecinos relatan el momento del colapso de edificio en San Antonio Abad

"Pensé que estaba temblando"; vecinos relatan el momento del colapso de edificio en San Antonio Abad

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos" tras solo tres semanas de competencia

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos" tras solo tres semanas de competencia

Sheinbaum acuerda con Lula da Silva visita a Brasil “entre junio y julio” de este año; sostienen llamada telefónica

Sheinbaum acuerda con Lula da Silva visita a Brasil “entre junio y julio” de este año; sostienen llamada telefónica

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

No hay esperanza de convencer al PT y PVEM en reforma electoral, insiste Monreal; “veo difícil que cambien su opinión”, dice

No hay esperanza de convencer al PT y PVEM en reforma electoral, insiste Monreal; “veo difícil que cambien su opinión”, dice

Empresa DeMet rehabilitaba edificio que colapsó en San Antonio Abad; inmueble estaba dañado desde el sismo de 2017 en CDMX

Empresa DeMet rehabilitaba edificio que colapsó en San Antonio Abad; inmueble estaba dañado desde el sismo de 2017 en CDMX

Cae a “El Chihuas”, presunto asesino de Silverio Cavazos, exgobernador de Colima; exmandatario fue abatido en 2010

Cae a “El Chihuas”, presunto asesino de Silverio Cavazos, exgobernador de Colima; exmandatario fue abatido en 2010

El presidente estadounidense, , dijo este lunes que su administración “levantará ciertas sanciones relacionadas con el petróleo para reducir los precios”. Trump no especificó qué sanciones se levantarían, y se limitó a decir: "Tenemos sanciones contra algunos países. Las levantaremos hasta que esto se aclare".

"Quién sabe, quizá no tengamos que volver a colocarlas. Pero cuando llegue el momento, la Armada estadounidense y sus socios escoltarán a los petroleros a través del estrecho si es necesario. Espero que no sea necesario, pero si lo es, los escoltaremos sin demora".

“El seguirá siendo seguro”, declaró durante una conferencia de prensa. “Estamos poniendo fin a esta amenaza de una vez por todas, y el resultado será una reducción en los precios del petróleo y el gas para las familias estadounidenses”.

Lee también

Trump también afirmó que en una llamada con su homólogo ruso, Vladímir Putin, le pidió acabar con la guerra en Ucrania "si quiere ayudar" a aliviar el conflicto en Medio Oriente de EU e Israel contra Irán. "Tuvimos una muy buena conversación y él quiere ser muy constructivo", dijo Trump.

Además, se le preguntó al presidente sobre sus comentarios del lunes anterior en los que le dijo a un periodista que la guerra estaba "muy completa", mientras que al mismo tiempo, el Pentágono dijo el lunes en las redes sociales: "Apenas hemos comenzado a luchar".

Cuando le preguntaron a Trump si era el final o el principio, dijo: "Es el comienzo de la construcción de un nuevo país".

Lee también

“Irán es un país muy poderoso. Iban a apoderarse de Medio Oriente. Si no los atacábamos, se apoderarían de Medio Oriente”, declaró Trump en una conferencia de prensa en Florida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

La forma más barata de conseguir la visa de turista: solo $15 dólares y estos requisitos

TSA PreCheck. Foto: iStock

¿Adiós a las filas y a mostrar documentos? Aeropuerto de Miami implementa TSA PreCheck Touchless ID

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Mi Primer Hogar Edomex: ¿Cómo inscribirse al programa para que te ayuden a construir tu casa? Requisitos. Foto: Canva

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos

Frontera. Foto: iStock

¿A qué hora cierran los puentes fronterizos de Estados Unidos con el cambio de horario?