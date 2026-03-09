El presidente Donald Trump estudia "todas las opciones factibles" para controlar los precios del petróleo en medio de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó la Casa Blanca.

"El presidente Trump y todo su equipo de energía han establecido un sólido plan de acción para mantener estables los mercados energéticos mucho antes de que comenzara la Operación Furia Épica, y seguirán evaluando todas las opciones factibles", declaró la portavoz de la Casa Blanca Taylor Rogers en un comunicado enviado a la AFP.