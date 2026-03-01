La operación Furia Épica, en imágenes Washington y Tel Aviv bombardearon ayer a la República Islámica, en lo que el presidente Donald Trump describió como una campaña “masiva y continuada”; Teherán respondió y atacó a los israelíes y bases estadounidenses en la región

El presidente Donald Trump supervisó junto a su equipo de seguridad nacional el ataque contra Irán desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Foto: EFE