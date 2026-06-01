La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció la participación de cientos de personas que se congregaron en plazas públicas de todo el país con motivo de su informe de rendición de cuentas por el segundo aniversario de su triunfo electoral.

Al iniciar la conferencia matutina, la mandataria federal destacó el entusiasmo y respaldo mostrado por la ciudadanía durante la jornada.

“Agradecer a todos los que participaron. Mucho entusiasmo, mucho cariño, mucha fuerza del pueblo de México”, expresó.

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El informe fue transmitido de manera simultánea en distintas plazas del país, donde simpatizantes, militantes y ciudadanos siguieron el mensaje de la titular del Ejecutivo federal.

Durante su discurso en el Monumento a la Revolución, Sheinbaum hizo un llamado a defender la soberanía nacional y aseguró que México es un país libre, independiente y soberano.

La Presidenta sostuvo que ninguna nación extranjera ni agente externo podrá doblegar la dignidad del pueblo mexicano.

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Asimismo, en medio de las tensiones con Estados Unidos por temas de seguridad y combate al narcotráfico, la mandataria reiteró que la relación bilateral debe mantenerse bajo principios de respeto, coordinación y cooperación, pero sin subordinación. También rechazó cualquier intento de injerencia extranjera en asuntos internos del país.

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