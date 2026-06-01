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El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) reportó que esta mañana hay afectación al servicio del Tren Ligero “El Ajolote”, que va sobre Calzada de Tlalpan, por que se rompió un cable mensajero roto entre las estaciones Registró Federal y Textitlan.
Esto significa que el servicio con trenes solo se presta de Xochimilco al Estadio Azteca.
Del Estadio Azteca a Tasqueña se presta el servicio con unidades de RTP para los usuarios.
LL
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