La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que inició procedimientos legales contra las plataformas de reventa de boletos StubHub y Viagogo por presuntas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, relacionadas con prácticas de venta especulativa de entradas para eventos masivos y deportivos.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz, señaló que ambas empresas se encuentran bajo investigación luego de que la autoridad detectó irregularidades en la comercialización de boletos.

“Se están identificando varias faltas a la Ley Federal de Protección al Consumidor porque entran a la venta especulativa, no solamente revenden boletos que ya están a la venta, sino que empiezan a anunciar boletos cuando ni siquiera las preventas o ventas oficiales se han realizado”, explicó.

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El funcionario detalló que las dos plataformas ya fueron requeridas para entregar información y que incluso se han impuesto multas dentro de los procedimientos en curso, aunque evitó revelar mayores detalles debido a que los casos continúan en litigio.

Escalante Ruiz indicó que los plazos para que ambas empresas respondan a los requerimientos de la autoridad vencen durante este mes. Además, señaló que Profeco solicitó apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para localizar domicilios fiscales, ya que una de las compañías no contaba con información disponible para las notificaciones correspondientes.

Asimismo, reveló que la dependencia analiza la posibilidad de presentar una denuncia penal en contra de estos proveedores con base en el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

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Como parte de las acciones de vigilancia, Profeco ha reforzado el monitoreo de plataformas digitales dedicadas a la venta de boletos, un sector que considera prioritario por su impacto económico y el número de consumidores involucrados. La institución también mantiene diálogo con empresas de búsqueda en internet debido a que las plataformas investigadas suelen aparecer entre los primeros resultados al promocionar eventos y conciertos.

Mientras continúan los procedimientos, el procurador hizo un llamado a la población para evitar adquirir entradas a través de mercados secundarios.

“Hacemos un llamado muy importante a todas y a todos para no comprar boletos en estas plataformas. Al ser mercados secundarios muchas veces no ofrecen garantías a las personas que adquieren entradas para los espectáculos públicos”, advirtió.

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La dependencia recordó que desde febrero pasado entraron en vigor lineamientos para regular la información y publicidad en la venta de boletos para conciertos y eventos masivos, con el objetivo de brindar mayor certeza a los consumidores.

Como antecedente de las acciones de vigilancia en el mercado de boletos, Escalante Ruiz se refirió al monitoreo realizado durante la final entre Pumas y Cruz Azul.

Explicó que Profeco efectuó revisiones en plataformas de internet mediante usuarios simulados y recibió 10 correos electrónicos de queja, además de una llamada al teléfono del consumidor relacionada con la comercialización de entradas para el encuentro.

em/apr