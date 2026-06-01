El Festival Internacional de Cine de Morelia ( FICM ) llega nuevamente a la capital michoacana como una plataforma consolidada para el cine clásico y contemporáneo mexicano, así como para los estrenos internacionales más esperados, con invitados especiales, conferencias y actividades paralelas.

Además, en su 24.ª edición, que se celebrará del 16 al 25 de octubre, el festival reafirma su trayectoria como referente internacional al consolidarse como uno de los semilleros más importantes de carreras cinematográficas en los últimos años.

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¿Hasta cuándo está disponible la convocatoria del FICM?

Desde su inicio en 2003, el Festival Internacional de Cine de Morelia se ha distinguido por la presentación de su Selección Oficial, conformada por largometrajes y cortometrajes mexicanos tanto de ficción y documental, que compiten en distintas categorías por un reconocimiento durante la celebración del evento.

Este año, la convocatoria mediante la cual los realizadores mexicanos pueden inscribir sus proyectos para la Selección Oficial ya está disponible y permanecerá abierta hasta el 19 de junio de 2026. Posteriormente, el 10 de agosto, el FICM dará a conocer las películas que serán exhibidas durante el festival en octubre.

Los proyectos seleccionados, además de recibir exposición internacional gracias a la plataforma que representa el festival, también tendrán la posibilidad de competir ante un jurado oficial integrado por reconocidas personalidades de la industria cinematográfica internacional, para aspirar a premios en efectivo y en especie.

Un referente del cine en México y América Latina

El festival, ya convertido en un referente cultural del estado de Michoacán, se ha consolidado desde su fundación por Daniela Michel, Alejandro Ramírez Magaña y Cuauhtémoc Cárdenas Batel como el encuentro cinematográfico más relevante de México y uno de los más importantes de América Latina.

Con la participación, en ediciones anteriores, de figuras de la industria como Francis Ford Coppola, Willem Dafoe, Jodie Foster, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Juliette Binoche, Gael García Bernal, Salma Hayek y Diego Luna, entre muchas otras, el FICM se ha convertido en uno de los eventos más esperados del ámbito cinematográfico en México.

Gracias a su cuidada programación, que incluye estrenos galardonados a nivel internacional, así como a la oportunidad que representa para los realizadores nacionales, el público general y la comunidad fílmica internacional, el FICM ya es un reconocido motor para la imaginación y la creación dentro de un entorno caracterizado por la hospitalidad.

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