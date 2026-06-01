Desde la mañana de este lunes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene previstas diversas marchas y concentraciones en varios puntos de la Ciudad de México.

Por ejemplo, a las 9:00 horas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunirá en el Ángel de la Independencia para iniciar su camino rumbo al Zócalo capitalino, donde exigirán la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

A las 10:00 de la mañana se congregará el comité feminista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, ubicados en Dr. Lavista 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. El objetivo es exigir justicia por el feminicidio de la estudiante de licenciatura en Estomatología.

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En tanto, a las 13:00 horas la comunidad politécnica se reunirá en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, localizada en la calle Manuel Carpio 471, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí se llevará a cabo una asamblea informativa sobre el pliego petitorio de su movimiento.

A las 17:00 horas, estudiantes de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" estarán en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro para demandar una por una tarifa preferencial y el derecho a una movilidad digna para todos.

Mientras que a las 18:00 horas, alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se reunirán en la estación “El Rosario” de las líneas 6 y 7 del Metro para exigir una tarifa especial y mejor movilidad.

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Para las 20:30 horas, el comité Diversidad Ixtacalco se congregará en avenida Té y Resina, colonia Granjas México. Ahí pintarán el paso peatonal de las calles en el marco del Mes del Orgullo LGBTQI.

Finalmente, el colectivo nacional “No más presos inocentes” se reunirá todo el día en los juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicados en avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

LL