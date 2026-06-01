La primera tormenta del temporal en la zona metropolitana de Guadalajara provocó la caída de por lo menos 30 árboles, dejó varios vehículos varados por inundaciones, un adolescente lesionado y varios apagones.

La precipitación se extendió durante varias horas de la tarde y noche de este domingo y según las autoridades municipales las principales afectaciones se presentaron en vialidades como las avenidas Inglaterra, Arcos, Lázaro Cárdenas, Niños Héroes, López Mateos, Washington y 8 de Julio.

En la colonia Beatriz Hernández un árbol cayó sobre tres vehículos y provocó algunas lesiones leves a un joven de 17 años.

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Esta mañana continuaban los encharcamientos en varios puntos de la metrópoli e incluso en algunos sitios no la circulación seguía cerrada, como en el paso a desnivel que se encuentra en la carretera a Nogales, antes del fraccionamiento Rancho Contento, donde tres automóviles siguen varados en los carriles de ingreso a la ciudad.

Se prevé que las tormentas continúen en la ciudad hasta el próximo fin de semana, por lo que las autoridades han recomendado a los ciudadanos tomar precauciones y atender las aletas que se emiten a través de canales oficiales.

LL