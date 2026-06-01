Las joyas de oro, plata o baño de oro son accesorios que complementan cualquier look sin importar del material que sean.

Sin embargo, con el uso diario es normal que se hagan opacas con una apariencia “sucia” o con mal olor debido a la grasa, suciedad o restos de perfume que se acumulan en aretes, anillos o pulseras.

Aunque existen ciertos productos de limpieza para limpiar joyería de este tipo, también hay métodos sencillos y seguros que se pueden realizar en casa utilizando ingredientes básicos.

En De Última te diremos cómo limpiar tu joyería y todo lo necesario.

No dejes que tus accesorios se vean opacos y dales una limpieza profunda. Foto: Unsplash

¿Cómo limpiar joyería que usas a diario?

Cada material de joyas (oro, plata o baño de oro) requiere de distintos cuidados. Los accesorios de oro son más resistentes, pero pierden su brillo con facilidad. Puedes limpiarlos con un paño para que queden brillantes como al principio, pero siempre es mejor una lavada profunda.

Limpieza de joyas de oro con bicarbonato de sodio

Esta solución para lavar a profundidad tus joyas de oro puede ser la más famosa, si no la conoces, te decimos cómo preparar esta receta.

En un recipiente con agua tibia agrégale una cucharadita de bicarbonato de sodio hasta crear una pasta.

Impregna la pasta de bicarbonato por toda tu joya y deja reposar unos 15 o 20 minutos.

Después enjuaga con bastante agua las piezas de oro, seca con un paño y listo. Notarás que la suciedad se desprendió y tendrás unas joyas que parecerán nuevas.

Evita utilizar productos abrasivos como lo es el cloro o pasta dental para que no maltraten tus joyas o en su caso el material.

Limpia tus joyas con una pasta de bicarbonato y seca con un paño de algodón. Foto: Usnplash

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Limpieza de joyas de plata con papel aluminio

Si tienes accesorios de plata sabrás que es fácil que se oscurezcan por el contacto con el medio ambiente, específicamente el aire.

Una forma sencilla de devolverle su brillo es utilizar papel aluminio. Una opción segura y eficiente.

Forra la parte interna de un recipiente de vidrio con papel aluminio.

Dentro del refractario añade agua tibia, una cucharadita de bicarbonato de sodio y el jugo de un limón. Revuelve bien.

Mete tus piezas metálicas en la mezcla y déjala actuar 30 minutos. Pasado el tiempo enjuaga con agua mientras frotas.

Seca con un paño de algodón y tus joyas de plata ya quedaron listas.

Por otro lado, se recomienda guardar tus piezas de plata en bolsas o cajas cerradas para disminuir la exposición al aire y retrasar su oxidación.

Limpia la oxidación de tus joyas en un recipiente con bicarbonato de sodio, agua y jugo de limón. Foto: Unsplash

Limpieza de joyería de baño de oro con jabón neutro

A diferencia de las joyas de oro y plata, las de baño de oro necesitan más cuidados. Lo mejor es utilizar únicamente agua tibia y jabón neutro.

Llena un recipiente de vidrio con agua tibia y agrégale jabón líquido neutro. Revuelve un poco.

Después, deposita tus joyas en la mezcla y deja actuar durante 15 o 30 minutos. El tiempo dependerá del estado de tus accesorios.

Saca tus piezas de baño de oro y, con un cepillo delgado con cerdas suaves, frota ligeramente las joyas hasta desprender toda la suciedad.

Finalmente, enjuaga muy bien, seca con un paño que no suelte pelusas y quedarán como nuevas.

Retira toda la suciedad de tus joyas con un cepillo delgado de cerdas suaves. Foto: Unplash

Con ingredientes básicos que tienes a la mano, limpia las piezas de oro, plata y baño de oro para que luzcan como nuevas durante mucho más tiempo.

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