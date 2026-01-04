El anillo de compromiso es una de las joyas más usadas y, al mismo tiempo, una de las más expuestas al desgaste diario. El contacto constante con cremas, maquillaje, jabón y grasa natural de la piel provoca que, con el paso del tiempo, se vea opaco.

Por ello, conocer cómo limpiarlo correctamente en casa es clave para conservar su brillo y asegurar su durabilidad en perfecto estado.

¿Por qué es importante limpiar tu anillo de compromiso de forma regular?

Limpiar tu anillo de compromiso es esencial. Según el blog de joyería de Carranza y Carranza, la acumulación de residuos forma una película casi invisible que bloquea el paso de la luz hacia la piedra, reduciendo notablemente su brillo.

En el caso de los diamantes, cuyo brillo depende de la correcta refracción de la luz, esta suciedad provoca que la joya luzca apagada aun cuando está en buen estado.

Los restos de productos cosméticos y jabón tienden a acumularse en las garras y engastes, debilitando progresivamente la fijación de la piedra. De acuerdo con el blog Diamonds Factory, una limpieza frecuente permite detectar a tiempo si alguna garra está floja o si la montura presenta desgastes, evitando así la pérdida accidental de la piedra.

Además de la limpieza, es importante que lo guardes en un lugar donde no tenga contacto con otras joyas u objetos. Foto: Freepik

¿Cómo limpiar tu anillo de compromiso en casa sin ponerlo en riesgo?

El método más seguro y recomendado consiste en utilizar agua tibia con unas gotas de jabón suave para platos, libre de cloro o agentes abrasivos. Según Carranza y Carranza, este procedimiento permite eliminar la grasa y suciedad sin dañar el metal ni las piedras preciosas de tu anillo.

El anillo debe permanecer en remojo entre 15 y 20 minutos para que los residuos se ablanden, especialmente en la parte posterior de la piedra, donde suele concentrarse la suciedad.

Después del remojo, se aconseja limpiar suavemente con un cepillo de dientes de cerdas suaves, preferentemente infantil, poniendo especial atención en las garras y zonas de difícil acceso. Posteriormente, debe enjuagarse con agua tibia y secarlo con un paño de microfibra o algodón.

Expertos de Diamonds Factory advierten evitar productos populares caseros como la pasta dental, el bicarbonato o la acetona, ya que pueden rayar el metal y deteriorar las piedras, incluso aquellas consideradas resistentes como los diamantes.

La suciedad acumulada puede impedir que la luz atraviese el diamante y reducir su brillo natural. Foto: Pexels

En el caso de anillos con piedras delicadas o monturas complejas, los especialistas recomiendan extremar la precaución y, ante cualquier duda, acudir a un joyero profesional.

Una limpieza anual de tu anillo no solo devuelve el brillo, también permite revisar el estado general de la joya y prolongar su vida útil.

